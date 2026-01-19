Mercato : L’OM prêt à casser sa tirelire pour un défenseur

L’OM pourrait frapper un grand coup sur le mercato d’hiver. Le club phocéen suit de près Charlie Cresswell, jeune défenseur anglais en passe de devenir l’objet d’un véritable bras de fer européen.

Mercato OM : Charlie Cresswell, la pépite anglaise qui attire les regards

Arrivé à Toulouse à l’été 2024 en provenance de Leeds United, Charlie Cresswell s’impose déjà comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de Ligue 1. Formé chez les Peacocks et passé par Millwall en prêt, le jeune Anglais a rapidement montré sa solidité défensive et sa capacité à relancer proprement le jeu, séduisant autant les observateurs que les clubs européens.

Sa progression ne passe pas inaperçue. Selon L’Equipe, Chelsea et le Borussia Dortmund suivraient également le joueur, preuve de son attractivité sur le marché. Pour l’Olympique de Marseille, l’opportunité de recruter un défenseur jeune, prometteur et prêt à relever le défi européen pourrait être historique.

Une vente record pour Toulouse à l’horizon

Le TFC ne veut pas se précipiter cet hiver. Les dirigeants toulousains visent une vente estivale, espérant récupérer au moins 20 millions d’euros pour leur pépite, une sacrée plus-value par rapport aux 4,5 millions investis pour le recruter. Une opération qui pourrait entrer dans l’histoire du club et marquer durablement le marché français.

Pour Marseille, il faudra donc préparer une offre solide et convaincante. L’intérêt du club phocéen est réel, mais la concurrence étrangère risque de rendre le dossier complexe. Si Marseille veut passer à l’action, il faudra être prêt à casser sa tirelire et à séduire le jeune Anglais avec un projet ambitieux.

