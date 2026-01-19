Mercato : L’ASSE a trouvé sa future star pour la montée

L’ASSE prépare déjà l’avenir. Alors que la montée en Ligue 1 est encore à portée de main, les Verts ciblent Steve Ngoura pour renforcer leur attaque.

Mercato ASSE : Saint-Etienne vise un buteur français

Très calme cet hiver, le mercato stéphanois promet d’être beaucoup plus agité cet été, surtout si l’ASSE parvient à retrouver l’élite. Troisième de Ligue 2 après sa victoire contre Clermont (1-0), le club du Forez nourrit l’ambition de revenir en Ligue 1 avec une attaque renforcée. La saison n’est pas encore idéale et Saint-Étienne ne domine pas le championnat comme prévu, mais la montée reste dans leur ligne de mire.

Pour anticiper l’après Lucas Stassin, l’AS Saint-Etienne a déjà identifié sa cible. Le jeune attaquant français Steve Ngoura, actuellement au Cercle Bruges, pourrait bien devenir le fer de lance de l’attaque stéphanoise. Une piste séduisante pour un club en quête d’un buteur capable de briller en Ligue 1.

Steve Ngoura, un profil taillé pour l’élite

Mesurant 1m93 et formé au Havre, Steve Ngoura a quitté la France en janvier dernier pour la Belgique contre 2,3 millions d’euros. Ses débuts en Pro League ont été encourageants : déjà 4 buts et 3 passes décisives cette saison. Rapidement repéré par la cellule stéphanoise, le jeune avant-centre séduit par sa puissance et son évolution constante.

Avec Ngoura, Saint-Étienne viserait un renfort capable de succéder à Stassin en cas de départ cet été. Le club veut également sécuriser son numéro neuf actuel cet hiver, mais ce dernier attire les convoitises à travers l’Europe. L’ASSE prépare donc son futur avec méthode : un mariage d’ambition, de prudence… et d’un soupçon de flair à la française.

