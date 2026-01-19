PSG-OM : La déclaration de Ekitike qui ne va pas plaire à Paris

Ancien joueur du PSG, Hugo Ekitike s’apprête à retrouver Marseille dans un contexte brûlant, sous les couleurs de Liverpool. À la veille d’un OM–Liverpool très attendu en Ligue des champions, ses mots, eux, font déjà du bruit.

Quand Ekitike ravive la flamme marseillaise

Hugo Ekitike n’a jamais été un adepte de la langue de bois. À quelques jours du choc européen entre l’OM et Liverpool, l’attaquant des Reds a laissé parler son cœur, au risque de froisser son ancien club. « Je suis excité de jouer ce match. Marseille, c’est un club que je regarde depuis petit avec Paris et j’adore le Vélodrome », a-t-il confié sur Canal+. Une phrase anodine en apparence, mais lourde de symboles dans l’hexagone.

Le Vélodrome, ses tribunes incandescentes, son parfum de soufre : Ekitike sait où il met les pieds. « C’est un magnifique stade avec des supporters de fou », a-t-il insisté, comme pour mieux souligner l’attirance. À Paris, où son passage entre 2022 et 2024 reste contrasté, ces mots pourraient être reçus comme une douce provocation.

Une sortie qui fait grincer des dents à Paris

Là où la déclaration prend une autre dimension, c’est lorsque l’ancien Parisien assume sans détour : « J’ai toujours aimé Marseille ». Une confession presque sacrilège dans la bouche d’un ex-joueur du PSG, tant la rivalité PSG-OM dépasse le cadre du football. Ekitike tente pourtant d’éteindre l’incendie. « Je pense qu’ils vont bien m’accueillir… Moi, je n’ai aucune haine », explique-t-il, rappelant qu’il a peu croisé l’OM sous le maillot parisien.

Un discours apaisant, certes, mais qui ne suffira pas à calmer les puristes parisiens. Entre sincérité assumée et maladresse calculée, Hugo Ekitike a réussi son coup : avant même le coup d’envoi, il a rappelé que PSG-OM reste un duel à part, où chaque mot compte autant qu’un but.

