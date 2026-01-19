Mercato OL : Mujaid Sadick attendu à Lyon ?

Les dirigeants de l’OM mettent le paquet pour s’offrir Mujaid Sadick pendant ce mercato hivernal. Les Belges ont fixé le tarif pour le défenseur espagnol.

La direction de l’OL dégote un nouveau roc en Belgique. Le coach lyonnais, Paulo Fonseca demande de renforts pendant ce mercato hivernal pour permettre à son équipe de montrer un nouveau visage pendant la seconde partie de la saison. L’objectif des Gones est de disputer la prochaine édition de la C1.

Selon les informations de Transferfeed, les dirigeants lyonnais se pencheraient sur une option en provenance de Belgique. Le profil de Mujaid Sadick aurait retenu l’attention. Le jeune crack montre de très belles qualités avec son club. Il évolue actuellement au KRC Genk, où il est lié par un contrat courant jusqu’en juin 2028. Les dirigeants lyonnais sont chauds pour boucler le deal avant la fermeture de ce marché des transferts.

Mais il faudra vite avancer puisque du beau monde tourne autour de Mujaid Sadick. Il est aussi sur la short-list du Paris FC. Le natif de Logroño disposerait d’une clause libératoire fixée à 8 millions d’euros. Sur le plan sportif, Sadick réalise une saison pleine. En 29 apparitions toutes compétitions confondues, il a claqué deux pions.

