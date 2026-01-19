Mercato OM : Mehdi Benatia négocie un super deal à 3 M€ !

Un indésirable de l’OM est sur le point de prendre la direction de l’Italie pendant ce mercato hivernal. Les négociations sont en cours.

Mercato OM : Un autre départ programmé à Marseille

La direction de l’OM pourrait boucler un gros départ dans les prochains jours. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2028, Ulisses Garcia pourrait néanmoins faire ses valises dès cet hiver. Le latéral gauche de 30 ans aurait un sérieux prétendant en Serie A.

Selon les informations du média Arena, l’international suisse a la cote en Italie. Il est sur la short-list de l’Hellas Vérone. Le club italien aurait déjà engagé des pourparlers avec l’entourage du joueur et les dirigeants marseillais. Ces derniers auraient donné leur feu vert pour le départ du joueur cet hiver. Il n’entre plus pleinement dans les plans de Roberto de Zerbi.

À voir

PSG-OM : La déclaration de Ekitike qui ne va pas plaire à Paris

Lire aussi : Mercato OM : Une mauvaise nouvelle tombe pour Longoria !

Barré par la forte concurrence, Ulisses Garcia cire le banc cette saison. Il a fait six apparitions toutes compétitions avec les Olympiens depuis le début de cette campagne. Peu utilisé, le natif d’Almada serait prêt à plier ses bagages pour retrouver du temps de jeu en Italie. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 3 millions d’euros. Les négociations avancent entre les différentes parties et un accord est proche.

Lire la suite sur l’OM

Mercato : L’OM prêt à casser sa tirelire pour un défenseur

Mercato : Le signe fort d’Abdelli à l’OM qui affole Marseille

À voir

Mercato OL : Mujaid Sadick attendu à Lyon ?

Coup de théâtre à l’OM : Roberto De Zerbi vire Aubameyang !