Mercato OL : Feu vert pour l’arrivée de Jonas Wind à Lyon ?

La direction de l’OL dégote un buteur en Allemagne pour ce mercato hivernal. Jonas Wind pourrait débarquer à Lyon dans les prochains jours.

Mercato OL : Jonas Wind attendu à Lyon cet hiver ?

Ça bouge à l’OL pendant ce mercato hivernal notamment dans le sens des arrivées. Les pensionnaires du Groupama Stadium explorent une nouvelle piste offensive. Après le prêt d’Endrick, le club rhodanien pourrait poursuivre son renforcement avec un attaquant en pleine forme.

D’après les informations de Transferfeed, l’OL s’intéresse de près à Jonas Wind. International danois (37 sélections, 8 buts), l’avant-centre correspond au profil recherché par Paulo Fonseca : un véritable joueur de surface, capable de peser dans la zone de vérité. Lyon met le paquet pour s’offrir le Danois avant la fermeture de ce mercato hivernal.

Jonas Wind a disputé 8 rencontres de Bundesliga cette saison avant de contracter une grave blessure à la cuisse en novembre dernier. Il n’a pas encore fait son retour à la compétition. L’international danois défend les couleurs de Wolfsburg.

Son contrat arrive à échéance en juin prochain. Mais pour le moment, il n’a pas encore donné son feu vert pour parapher un nouveau bail. Un départ cet hiver est possible. Recruté en janvier 2022 pour 12 millions d’euros, l’attaquant est estimé à environ 7 millions d’euros par Transfermarkt. Les Gones ne sont pas encore passés à l’action pour le buteur danois.

