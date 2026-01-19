FC Nantes : Grosse inquiétude à Nantes après le Paris FC !

Le technicien du FC Nantes, Ahmed Kantari retient son souffle pour l’un de ses cadres. Le joueur a contracté une blessure lors du choc face au Paris FC en Ligue 1.

FC Nantes : Mauvaise nouvelle pour Deiver Machado

Sale soirée pour le FC Nantes. Les Canaris ont perdu des points et des plumes lors de la 18e journée de Ligue 1 à la Beaujoire. Ils ont été battus (1-2) à domicile par le Paris FC. Titulaire au coup d’envoi, Deiver Machado a laissé ses coéquipiers dès la 16e minute de jeu à cause de pépin physique.

La nouvelle recrue du FCN s’est arrêtée en pleine course, visiblement touché à la cuisse. Selon les premières nouvelles, il aurait été touché à l’ischio-jambier droit. Cette blessure l’a contraint à quitter le terrain. Le coach nantais, Ahmed Kantari a rapidement lancé Johann Lepenant afin de renforcer le milieu de terrain nantais.

Deiver Machado va faire des examens médicaux complémentaires. L’international colombien pourrait être out pendant plusieurs semaines. Ce sera un terrible coup dur pour les Jaunes et Verts. Le Colombien a bien démarré son aventure sur les bords de l’Erdre. Il a déjà disputé 5 matches avec les Canaris depuis son arrivée. Une annonce officielle du FC Nantes est attendue.

