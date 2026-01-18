Mercato: Le FC Nantes réalise une grosse surprise à 500.000€

Désireux de renforcer efficacement le groupe de son entraîneur Ahmed Kantari, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, serait sur le point de finaliser une incroyable opération en défense centrale. Explications.

Mercato FC Nantes : La solution défensive trouvée en Lybie ?

En grande difficulté en championnat, le FC Nantes se montre très actif durant ce mercato hivernal. Déterminé à assurer le maintien de son club en Ligue 1, Waldemar Kita ne lésine pas sur les moyens pour aller débaucher des joueurs expérimentés pour venir aider les Canaris. Dans cette optique, le FC Nantes a déjà recruté Deiver Machado, Rémy Cabello et Ibrahima Sissoko.

Mais le club classé 16e de Ligue 1 ne compte pas s’arrêter là. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, les Nantais souhaitent encore attirer un défenseur central et viserait un joueur du championnat tunisien, Ali Youssef. Âgé de 24 ans, l’international libyen évolue sous les couleurs du Club Africain depuis l’été 2024. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’ancien défenseur d’Al-Ahly dispose d’un bon de sortie sur ce mercato d’hiver.

Droitier, capable d’évoluer dans l’axe, Ali Youssef reste un véritable mystère pour la majorité des observateurs européens. Peu médiatisé, sans expérience dans les grands championnats, il possède toutefois un statut d’international, lui qui évolue avec la sélection libyenne depuis 2022. Un CV léger pour un club engagé dans une bataille intense pour le maintien, mais qui n’a pas empêché Waldemar Kita et le FC Nantes de miser sur ce profil atypique.

Le quotidien sportif assure que « Ali Youssef devrait s’engager jusqu’en 2028 au FC Nantes. Un accord de 500.000 euros serait en vue entre les deux clubs. » Si Ali Youssef parvient à s’adapter rapidement, il pourrait devenir l’une des bonnes surprises du mercato hivernal.

Les détails financiers du transfert d’Ali Youssef

Le transfert d’Ali Youssef du Club Africain vers le FC Nantes est en passe d’être finalisé. Selon des informations concordantes, les deux clubs seraient parvenus à un accord de principe pour un transfert estimé à environ 500.000 euros, ouvrant la voie à une nouvelle étape dans la carrière du joueur.

D’après les données obtenues par la presse tunisienne, le contrat proposé par le club nantais prévoit le versement immédiat de 250.000 euros au Club Africain dès la signature officielle et la finalisation des procédures administratives. Un bonus supplémentaire de 50.000 euros serait versé si le FC Nantes assure son maintien en Ligue 1, à condition qu’Ali Youssef dispute au moins 50% des matchs restants de la saison.

Du côté nantais, Ali Youssef devrait s’engager pour une durée de deux saisons et demie, jusqu’en 2028. Déjà ciblé par le FC Nantes lors du dernier mercato estival, il deviendrait l’une des priorités hivernales pour renforcer l’axe défensif des Canaris. Il s’agirait de la troisième recrue du club cet hiver après Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko, en plus du joker Deiver Machado et du retour de prêt d’Ignatius Ganago, alors que Yassine Benhattab et Hyun-seok Hong ont déjà quitté l’effectif.

