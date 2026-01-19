Mercato OL : Une 2e recrue à Lyon, sa signature imminente

La deuxième recrue hivernale de l’OL est arrivée à Lyon en provenance du Danemark. Elle est annoncée en visite médicale, avant la signature officielle de son contrat.

Mercato : Noah Nartey est arrivé à Lyon, il passe la visite médicale

Quelques semaines après l’arrivée d’Endrick à l’OL, le club rhodanien est sur le point de boucler une deuxième signature hivernale. Noah Nartey a débarqué à Lyon pour s’y engager, selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais.

Le milieu offensif de Brondby IF a un double rendez-vous médical ce lundi, comme annoncé par le média spécialisé. Il doit d’abord rencontrer lYann Fournier, le médecin de l’équipe des Gones, puis se rendre ensuite au centre Paul Santy pour se soumettre à la visite médicale, préalable à la signature de son contrat.

La semaine dernière, L’Équipe avait révélé un accord entre l’Olympique Lyonnais et Brondby, mais aussi avec le jeune joueur de 20 ans. Ce dernier a accepté un contrat de quatre ans et demi. Il va donc s’engager à Lyon, jusqu’en juin 2030. Il vient renforcer offensivement l’équipe de Paulo Fonseca, qui est privée de Malick Fofana et Ernest Nuamah.

