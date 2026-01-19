Mercato PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Campos !

La direction du PSG va blinder un cadre dans les prochaines semaines. Les pourparlers vont bientôt débuter entre les deux camps.

Mercato PSG : La décision est prise pour Kang-in Lee

Ça bouge au PSG à quelques jours de la fermeture du mercato hivernal. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos s’active aussi bien sur le front des arrivées que sur celui des prolongations de contrat.

Après un début de marché relativement discret, le PSG serait proche de finaliser l’arrivée de Dro Fernandez. Sous contrat avec le FC Barcelone, le jeune milieu offensif de 18 ans aurait décidé de rejoindre l’ogre parisien. Il fustige son faible temps de jeu en Catalogne et aurait sollicité un départ auprès de sa direction.

Le Paris Saint-Germain se serait rapidement positionné sur le dossier et aurait trouvé un accord avec le joueur. La clause libératoire du joueur est estimée à 6 millions d’euros. Ce qui ne va pas poser de problème aux pensionnaires du Parc des Princes. Sauf retournement de situation, le jeune crack barcelonais est attendu à Paris dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures.

Les Parisiens n’ont pas besoin de se séparer d’un cadre avant de boucler ce deal. Ces dernières heures, des rumeurs ont circulé autour d’un possible transfert de Kang-in Lee. L’Atlético Madrid serait chaud pour accueillir le Parisien. Mais le sort du joueur serait désormais scellé. Pas de départ du milieu offensif sud-coréen.

Selon AS, le PSG envisagerait au contraire de prolonger le contrat de Kang-in Lee. Les dirigeants parisiens devraient ouvrir les discussions dans les prochaines semaines, afin de mettre définitivement fin aux spéculations. Luis Enrique n’a jamais caché son estime pour l’international sud-coréen et compterait pleinement sur lui pour la seconde partie de saison.

