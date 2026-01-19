Mercato Stade Rennais : Une nouvelle fraîche tombe pour Jérémy Jacquet !

Un gros coup se prépare au Stade Rennais. Le jeune défenseur, Jérémy Jacquet pourrait prendre la direction de l’Angleterre avant la fin de ce mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Ça se bouscule pour l’avenir de Jérémy Jacquet !

La direction du Stade Rennais vise le jackpot l’un de ses cracks pendant ce mercato hivernal. De nombreux prétendants se bousculent pour déloger Jérémy Jacquet avant la fermeture du marché des transferts. Le roc français montre tout son potentiel cette saison et attise les convoitises. Difficile pour les Rouge et Noir de le garder longtemps.

Des offres viennent de partout notamment de l’Angleterre. Selon Fabrizio Romano, un accord existerait déjà entre Jérémy Jacquet et Chelsea, même si le club londonien doit encore s’aligner sur les exigences financières rennaises. Le président du SRFC, Arnaud Pouille et son bras droit, Loïc Désiré demandent au moins 60 millions d’euros pour passer à la table des négociations.

À voir

Coup de balai à l’OM : Un deuxième départ officialisé !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un indésirable se dirige vers le Danemark

Formé au SRFC depuis l’âge de 14 ans, passé en prêt par Clermont la saison dernière, le défenseur français réalise une progression remarquée. Cette saison, il a disputé 17 rencontres sous les ordres d’Habib Beye. Également suivi par le Bayern Munich, d’après L’Équipe, Jacquet semblerait privilégier un départ vers Stamford Bridge pour continuer à surfer sur les vagues du succès en Premier League. Rennes, de son côté, n’entend pas brader l’un de ses plus grands espoirs.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : le Betis Séville provoque la colère de Habib Beye !

Mercato Stade Rennais : Accord conclu, un joueur quitte Rennes !

À voir

Mercato ASSE : Un talent camerounais en approche

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un top joueur à 15 M€