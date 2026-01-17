Mercato Stade Rennais : Chelsea prêt à frapper fort au SRFC

Le Stade Rennais au cœur des convoitises européennes en plein mercato hivernal. Chelsea s’intéresse de très près aux joyaux du Roazhon Park. Le club breton pourrait être l’un des grands animateurs d’un hiver qui s’annonçait pourtant calme.

Mercato Stade Rennais : Chelsea s’attaque au SRFC

À Stamford Bridge, le vent a tourné. L’époque des emplettes frénétiques semble révolue, du moins provisoirement. Tout juste intronisé, Liam Rosenior a posé ses valises avec une idée claire : observer avant d’agir. Une posture presque ascétique pour un club longtemps habitué à empiler les signatures comme des trophées en vitrine.

Mais derrière ce calme apparent, Chelsea travaille. En silence, avec méthode. Le nouveau manager, passé par le club satellite de Strasbourg, veut bâtir une équipe cohérente, adaptée à ses principes de jeu. Et dans cette réflexion, le Stade Rennais apparaît comme un réservoir de talents parfaitement identifié par les recruteurs londoniens.

Jérémy Jacquet, le joyau rennais convoité

Si Rosenior temporise, c’est aussi parce que le diagnostic est sévère. La défense de Chelsea souffre. Entre la longue indisponibilité de Levi Colwill et la mise à l’écart d’Axel Disasi, le secteur défensif est fragilisé, tant en quantité qu’en fiabilité. Dans ce contexte, le besoin d’un défenseur central moderne devient urgent. Jeune, solide, à l’aise balle au pied. Un profil capable d’incarner l’avenir plus que de colmater le présent. Une denrée rare… que Rennes possède.

Révélation de la saison en Ligue 1, Jérémy Jacquet incarne cette nouvelle génération qui n’a pas froid aux yeux. À seulement 20 ans, le défenseur du Stade Rennais impressionne par sa maturité, sa lecture du jeu et sa qualité de relance. Un CV express, mais déjà très convoité. Sous contrat jusqu’en 2029, Jacquet attire Chelsea, mais aussi le Bayern Munich, preuve de son ascension fulgurante.

Selon L’Équipe, Rennes privilégierait toutefois une vente estivale, histoire de maximiser sa valeur. En parallèle, Kader Meïté séduit lui aussi la Premier League… et même l’Arabie saoudite. Le SRFC est prévenu : l’hiver sera long, et les assauts, répétés. À Rennes de résister, ou de céder, au prix fort.

