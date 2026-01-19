ASSE : Ivan Gazidis conclut une belle signature !

En attendant la première recrue d’hiver à l’ASSE, Ivan Gazidis a décroché une importante signature, pour une durée de cinq mois, soit jusqu’à la fin de la saison.

ASSE : 900.care, nouveau fournisseur officiel

L’ASSE a signé un nouveau partenariat avec 900.care. Cette entreprise, « proposant des produits d’hygiène-beauté et d’entretien de la maison, écologiques, rechargeables, et conçus avec des formules saines et naturelles », est le nouveau fournisseur officiel du club stéphanois. L’engagement des deux nouveaux partenaires s’étend jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

« L’AS Saint-Étienne joue sain, frais et naturel avec 900.care […]. Elle est heureuse de compter cet acteur engagé pour l’environnement et producteur sur le territoire ligérien, comme nouveau fournisseur officiel », s’est réjoui le club ligérien.

Jaouen : « L’AS Saint-Etienne est heureuse de s’associer avec 900.care »

La Direction des Verts s’est félicité ensuite de ce partenariat avec 900.care, un acteur économique du territoire, dont l’usine de fabrication installée à Andrézieux-Bouthéon, est à moins de 15 kilomètres du stade Geoffroy-Guichard.

« L’ASSE est heureuse de s’associer avec une entité dont les valeurs sociales, sociétales et environnementales sont pleinement alignées avec celles du club et de sa démarche RSE Vert l’Avenir. Comme l’AS Saint-Etienne, 900.care est attaché à faire le bien, en plaçant l’humain et les défis de demain au centre de ses priorités », a réagi Arnaud Jaouen, Directeur Général Adjoint du club présidé par Ivan Gazidis.

Arnaudo et Grange : « Ce partenariat était une évidence pour 900.care … »

Pour Thomas Arnaudo et Aymeric Grange, fondateurs du nouveau fournisseur officiel des Verts, « ce partenariat était une évidence pour 900.care parce que le club de l’ASSE a toujours entretenu un lien historique fort avec les entreprises locales ».

« Être aux côtés d’un club aussi engagé et emblématique que l’ASSE est une grande fierté pour toute l’équipe 900.care », ont-ils déclaré.

