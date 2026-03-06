Mercato : Le Stade Rennais s’offre un joli renfort défensif

Le Stade Rennais continue de miser sur sa jeunesse et sécurise l’un de ses talents prometteurs. Le club breton a officialisé la signature du premier contrat professionnel d’Issa Habri, un latéral gauche plein d’avenir qui s’inscrit déjà dans le futur du Roazhon Park.

Mercato Stade Rennais : Issa Habri récompensé pour son parcours solide

À Rennes, la formation reste une religion. Et Issa Habri en est désormais l’un des nouveaux visages. Le latéral gauche de la génération 2006 vient de parapher son premier contrat professionnel avec le club breton, ce qui vient récompenser plusieurs saisons de progression constante au sein de l’académie rouge et noire.

Arrivé en Bretagne en 2021, alors qu’il n’avait que 15 ans, le natif des Lilas s’est rapidement fait remarquer par sa régularité et son activité dans son couloir. Passé par plusieurs clubs franciliens, notamment le PSG à Drancy, Villejuif et le Paris FC, il a choisi Rennes pour franchir un cap. Un choix qui, aujourd’hui, semble porter ses fruits.

✍️ Issa Habri a signé son premier contrat professionnel. Le défenseur, notamment international marocain U20, poursuit l'aventure en Rouge et Noir.



Depuis 2021, jusqu'en 𝟐𝟎𝟐𝟖, félicitations Issa. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 5, 2026

Un latéral moderne qui aime attaquer

Habri n’est pas un défenseur comme les autres. Rapide, volontaire et doté d’une belle qualité de projection offensive, il correspond parfaitement au profil de latéral moderne recherché dans le football actuel. Capable de multiplier les allers-retours dans son couloir, il sait aussi faire parler sa précision dans les moments décisifs.

Les observateurs rennais l’ont notamment vu briller lors de la finale du Challenge Espoirs face à Monaco. Ce jour-là, c’est lui qui avait ouvert le score d’une frappe du gauche bien ajustée après une ouverture millimétrée de Nordan Mukiele. Une action qui illustre parfaitement son sens du timing et son sang-froid devant le but.

Une confiance nourrie par son expérience internationale

Si son nom circule déjà chez les suiveurs du club, c’est aussi grâce à son parcours avec la sélection marocaine U20. Issa Habri a participé au Mondial U20 avec les Lionceaux de l’Atlas, une aventure marquante conclue par une médaille d’argent après une finale serrée face à l’Afrique du Sud. Cette expérience internationale a renforcé la confiance du jeune défenseur.

« J’ai attendu ce moment et je suis très heureux de signer ce premier contrat professionnel, de rendre fière ma famille. Ce n’est que le début, je veux progresser, jouer, fouler la pelouse du Roazhon Park. J’ai grandi à Rennes et je me sens Breton, c’est ma deuxième famille ici (sourire). Cela fait plaisir que mon évolution se concrétise de cette manière. Je suis fier et reconnaissant d’être au Stade Rennais », a-t-il réagi après sa signature.

Le SRFC croit en son potentiel

Au sein du club, la signature d’Habri est perçue comme une étape logique. Les dirigeants rennais voient en lui un joueur capable de poursuivre sa progression vers le plus haut niveau. Le directeur de l’académie, Denis Arnaud, n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme : « Issa poursuit sa progression, après son contrat stagiaire, il paraphe ce premier contrat professionnel. C’est un joueur qui a des qualités de très haut niveau, rapide, capable de répéter les efforts », a-t-il déclaré.

« C’est une belle récompense pour Issa, cela souligne son potentiel. Il doit continuer et travailler dur. Nous attendons désormais de lui une évolution sur la stabilité émotionnelle pour continuer à grandir et être performant », a poursuivi Denis Arnaud. Sous contrat jusqu’en 2028, Issa Habri s’inscrit désormais dans la durée avec Rennes.

