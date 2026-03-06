ASSE : Sainté fait un choix fort pour la réception du Red Star

À l’approche de la réception du Red Star, l’ASSE tente une nouvelle manœuvre pour donner encore plus de la voix à Geoffroy-Guichard. Le club stéphanois va rouvrir partiellement les fameux balcons des kops, un secteur fermé depuis plusieurs saisons pour des raisons de sécurité.

ASSE : Un Geoffroy-Guichard plus incandescent que jamais face au Red Star ?

À première vue, le Stade Geoffroy-Guichard peut accueillir près de 42 000 supporters. Mais dans la réalité, la jauge commerciale de l’AS Saint-Étienne plafonne autour de 35 000 places. Une différence qui intrigue souvent les supporters des Verts. La raison est connue des habitués du Chaudron : les balcons situés au-dessus des Kops Nord et Sud restent généralement fermés.

Lire aussi : ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe avant le Red Star

À voir

PSG – AS Monaco : Luis Enrique répond sèchement à Pocognoli

Depuis la saison 2022-2023, ces zones ne sont plus exploitées, principalement à cause de contraintes liées à la gestion des flux et à la sécurité dans ces tribunes bouillantes. Pour la venue du Red Star FC, les dirigeants stéphanois ont décidé de tester à nouveau l’ouverture de ces espaces, rapporte EVECT. Quelques centaines de billets ont été discrètement remis en vente pour ces balcons, preuve que le club cherche toujours la bonne formule.

Les supporters enfin entendus ?

Ce n’est pas la première expérimentation. Lors de la réception du Paris Saint-Germain en mars 2025, l’ASSE avait déjà tenté l’opération avec un dispositif spécial : escaliers dédiés, sécurité renforcée et installations spécifiques pour les spectateurs concernés. Cette réouverture partielle ressemble aussi à un signal envoyé aux tribunes. Les groupes de supporters, notamment les Magic Fans, réclament depuis des mois le retour de ces places qui participent à l’ambiance unique du Chaudron.

Lire aussi : ASSE : Annonce officielle ! Montanier et les Verts fixés

Sans résoudre tous les problèmes logistiques, notamment l’accès à la restauration, le club espère tirer des enseignements de ce nouveau test. Si l’expérience s’avère concluante, Geoffroy-Guichard pourrait retrouver progressivement l’une de ses dimensions oubliées : celle d’un stade plein à craquer, où chaque mètre carré résonne au rythme des chants verts.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Enfin des nouvelles fraîches de Joao Ferreira

À voir

OM : Les critiques pleuvent, Balerdi vers la sortie ?

Mercato ASSE : Une pépite vendue comme Mathis Amougou ?

L’ASSE se rapproche de la Ligue 1 à grand pas !