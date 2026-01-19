ASSE : De nouveaux indices de Horneland sur le mercato

Interrogé de nouveau sur le mercato hivernal de l’ASSE, à l’issue de la victoire contre Clermont Foot, Eirik Horneland est resté sur sa même demande.

Horneland : « Le meilleur mercato serait de récupérer nos joueurs blessés »

L’ASSE a renoué avec la victoire en Ligue 2, samedi à Geoffroy-Guichard, face à Clermont Foot (1-0), sans aucune recrue hivernale. À l’issue de la rencontre, Eirik Horneland a encore été interrogé sur le mercato des Stéphanois. Et il a réitéré qu’il n’attend pas de renforts dans son équipe dans ce mois de janvier. « Je ne me suis pas attaqué au match (contre Clermont) en ayant le recrutement en tête », a-t-il déclaré.

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne compte, en effet, sur le retour des blessés. « Le meilleur mercato, ce sera celui de récupérer nos joueurs blessés. On voit la différence que peut donner le retour de Chico Lamba. On sait que Joshua Duffus et Ebenezer Annan par exemple, sont sur le retour. Ce sont ces joueurs que nous avons déjà, qui sont d’un très bon niveau. Ils vont nous servir pour la seconde partie de la saison », a-t-il justifié.

Face à Clermont Foot, Eirik Horneland a pu compter sur le retour du patron de sa défense, Chico Lamba. Il était titulaire après trois et demi d’absence. Et l’ASSE a réussi un clean sheet avec le défenseur central Portugal. Ebenezer Anan, arrière latéral gauche, est aussi de retour, mais il est resté sur le banc lors de la 19e journée.

La stabilité défensive, le deuxième mercato idéal pour le coach de Saint-Etienne

Ayant concédé trop de but lors de la première moitié de la saison (25 buts en 17 journées), l’AS Saint-Etienne est en quête de solidité en défense. « Le deuxième mercato réussi sera d’arriver à retrouver cette stabilité défensive et de continuer à avoir un maximum de joueurs disponibles pour la compétition », a indiqué le technicien norvégien.

Il faut rappeler qu’Eirik Horneland compte certes sur son groupe actuel, mais il avait évoqué un manque dans l’entrejeu stéphanois. « Je pense qu’un milieu de terrain peut être une bonne option pour ce mercato hivernal », a-t-il confié la semaine dernière.

