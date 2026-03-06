OM : Les critiques pleuvent, Balerdi vers la sortie ?

Leonardo Balerdi traverse une période compliquée à l’OM. Et sa prestation désastreuse face à Toulouse n’a pas amélioré les choses.

OM : Leonardo Balerdi critiqué après le fiasco face au TFC

Nouveau coup dur pour l’Olympique de Marseille ! Les hommes d’Habib Beye ont mordu la poussière ce mercredi soir face à Toulouse. Ils se sont incliné aux tirs au but (2-2 ; 4-3). Les Olympiens quittent ainsi la Coupe de France dès les quarts de finale. Cette défaite a provoqué la fureur des supporters.

Ceux-ci ont lancé des fumigènes et autres projectiles sur la pelouse. Et dans cette atmosphère tendue, un homme cristallise les frustrations. Il s’agit de Leonardo Balerdi. Ce dernier a vécu un véritable cauchemar face au TFC.

Le défenseur argentin a non seulement raté son match. Mais il a aussi échoué lors de la séance des tirs au but. Au lieu de faire profil bas, Leonardo Balerdi a provoqué une échauffourée avec les Toulousains en fête. Une attitude difficile à digérer pour de nombreux observateurs et supporters.

Arrête de faire le malin

Après Daniel Riolo et Mohammed Henni, la réaction la plus virulente est sans doute venue d’Idriss Kasmi. Dans le live du Phocéen, le journaliste a fustigé le « cinéma » du capitaine de l’OM. Il a même qualifié ses agissements comme ceux d’un « petit merdeux ».

Idriss Kasmi déplore que Leonardo que Balerdi cherche la bagarre plutôt que de simplement réconforter ses partenaires. « Va réconforter ton pote et ne fais pas le malin comme tu as voulu faire ». Ce coup de gueule confirme le fossé grandissant entre le joueur et les supporters. Au point de précipiter son départ ? L’été promet d’être mouvementé à Marseille.

