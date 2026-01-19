Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Diao ?

La direction du Stade Rennais a trouvé le successeur de Jérémy Jacquet au Danemark. Le coup se prépare pour ce mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Ousmane Diao attendu à Rennes cet hiver ?

Le Stade Rennais se prépare à toute éventualité en défense. Alors que Chelsea insiste pour recruter Jérémy Jacquet, la direction sportive bretonne a déjà identifié un profil capable de prendre le relais : Ousmane Diao, solide défenseur du FC Midtjylland.

Même si le SRFC n’envisage pas un départ de Jacquet dès cet hiver, un plan B est à l’étude. Le Sénégalais affiche déjà une solide expérience européenne. Le jeune roc a déjà disputé près de vingt matches continentaux. Cela rassure le club rennais qui ambitionne une qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison 2025-2026. Cette saison, Diao totalise 20 apparitions toutes compétitions confondues. Il a claqué trois pions, dont deux en Ligue Europa.

À voir

Mercato PSG : 80M€ ! Après Dro Fernandez, un monstre arrive

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un top joueur à 15 M€

Le profil de Diao séduit en interne. Mais le dossier s’annonce complexe. Le FC Midtjylland ne souhaiterait pas discuter en dessous de 20 millions d’euros, un montant justifié par une forte concurrence. Fulham, Crystal Palace, Bournemouth ainsi que plusieurs clubs allemands surveillent également la situation de près.

Si Chelsea venait à conclure pour Jacquet, Rennes pourrait néanmoins frapper fort : recruter un défenseur à fort potentiel tout en réalisant une opération financière majeure. Une stratégie qui permettrait au SRFC de rester compétitif sans affaiblir son arrière-garde.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : Le Stade Rennais frappe, Sebastian Szymanski arrive !

À voir

Mercato OM : Accord signé, une recrue inattendue débarque

Transfert-choc au SRFC : Accord entre Chelsea et Jacquet !

Mercato Stade Rennais : le Betis Séville provoque la colère de Habib Beye !