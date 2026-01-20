Mercato : le PSG accélère pour un buteur argentin !

Un serial buteur argentin rend fou Luis Enrique. Le coach du PSG insiste pour son arrivée à Paris lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Luis Enrique pousse pour un serial buteur argentin

Les grandes manœuvres du mercato estival s’anticipent longtemps à l’avance, et le PSG ne fait pas exception. En coulisses, le club de la capitale préparerait un dossier XXL pour renforcer son secteur offensif à la fin de la saison. Luis Enrique aurait clairement fait savoir à sa direction son souhait d’accueillir un nouvel avant-centre de très haut niveau.

D’après Sky Sport, l’entraîneur espagnol aurait coché le nom de Julián Álvarez. Le champion du monde 2022 appartient à l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2030. Il est aussi une cible prioritaire du FC Barcelone. Les dirigeants espagnols ont fixé le tarif pour leur prolifique attaquant. Tout prétendant doit lâcher 100 millions d’euros.

Pour tenter de faire baisser le prix, le PSG prépare un deal. Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient procéder à un échange. Gonçalo Ramos est aussi sur la short-list des Madrilènes et il pourrait prendre la direction de l’Espagne. Le Portugais fustige son faible temps de jeu à Paris. Le technicien de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone apprécie son profil. Les deux clubs pourraient boucler l’opération dans les prochains mois.

