Mercato : Après Kang-In Lee, l’Atlético ne lâche pas le PSG

Après s’être fait recaler pour Kang-In Lee, l’Atlético Madrid est revenu encore dans les bureaux des dirigeants du PSG pour solliciter le renfort d’un autre protégé de Luis Enrique. Explications.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos plaît à l’Atlético Madrid

Joker de luxe, l’avant-centre du Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos (24 ans, 18 apparitions et 4 buts en L1 cette saison) ne se trouve pas sur le départ lors de ce mercato d’hiver. La situation peut-elle évoluer l’été prochain ? D’après le quotidien madrilène Marca ce lundi, l’international portugais figure dans les petits papiers de l’Atletico Madrid.

En effet, au terme de la saison, les Colchoneros risquent de connaître une grande révolution sur le plan offensif en raison des avenirs incertains d’Antoine Griezmann, d’Alexander Sorloth et même de Julian Alvarez. Face à cette situation, les dirigeants madrilènes ont coché le nom de Ramos, qui incarne une piste prioritaire.

Reste à connaître la position du PSG et du Lusitanien, sous contrat jusqu’en juin 2028, concernant un éventuel transfert. L’attaquant portugais a sauvé la mise de ses coéquipiers à de nombreuses reprises comme supersub. Le dernier exemple en date : le Trophée des Champions contre l’OM (2-2, 4-1 t.a.b.).

Gonçalo Ramos, el '9' que gusta al Atlético para la próxima temporada. https://t.co/1FUklqPC4j — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 19, 2026

Entré à la 89e à la place de Fabian Ruiz alors que le PSG est mené 2-1, Gonçalo Ramos n’aura eu besoin que de six minutes pour marquer, dans les derniers instants de la rencontre pour arracher les tirs au but puis l’emporter. Excepté contre Strasbourg en octobre dernier et le match de Coupe de France contre Fontenay où il a marqué en tant que titulaire, l’attaquant de 24 ans trouve le chemin des filets avec souvent une petite vingtaine de minutes de jeu.

« Il veut jouer plus de minutes, je sais. (…) Je dois dire que je suis très content d’avoir un joueur comme Gonçalo Ramos. Son nombre de buts est incroyable chaque saison », louait Luis Enrique en conférence de presse le 11 janvier dernier. Si un départ cet hiver de Ramos n’est pas envisagé, son cas sera forcément un sujet cet été, sa situation personnelle ayant assez peu de chance d’évoluer à Paris d’ici là.

