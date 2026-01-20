Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de Giovani ?

La direction du Stade Rennais dégote un buteur en Espagne pour ce mercato hivernal. Giovani Lo Celso est sur les tablettes du SRFC.

Le Stade Rennais s’est redressé après quelques semaines de crise de résultats. Désormais 6e du championnat, les Rouge et Noir ont changé de visage. L’Europe n’est plus un objectif lointain. Elle est à portée. Les hommes de Habib Beye pourraient valider leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions s’ils maintiennent la même forme pendant cette seconde partie de la saison.

Pour rivaliser avec les cadors de Ligue 1, il faut des renforts de poids. Ainsi donc, Arnaud Pouille et son directeur sportif, Loïc Désiré lorgnent un crack en Espagne pour satisfaire Habib Beye. Selon Foot Mercato, Rennes s’intéresse à Giovani Lo Celso. Un profil expérimenté. Un joueur déjà rompu aux exigences du football français.

International argentin (65 sélections, 4 buts), Lo Celso connaît bien la Ligue 1. Arrivé au PSG en juillet 2016 en provenance de Rosario Central, il y a disputé deux saisons. Un passage formateur, un vécu précieux pour Rennes. Il appartient désormais Betis Séville.

Le milieu offensif est sous contrat jusqu’en juin 2028. Cette saison, il a claqué deux pions et servi deux offrandes en 17 matches de Liga. Transfertmark l’évalue à 15 millions d’euros. Les dirigeants du Betis Séville n’ont pas encore ouvert la porte au transfert de leur joueur à Rennes.

