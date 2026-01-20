Mercato OM : Lucas proche de signer ?

Le jeune crack français, Lucas Da Cunha est sur les tablettes de l’OM pour ce mercato hivernal. Les Italiens ne sont pas vendeurs.

On est dans les derniers jours du mercato hivernal. Les clubs fouillent un peu partout pour se renforcer afin de bien aborder la seconde partie de la saison. La direction de l’OM accélère aussi pour réaliser de jolis coups et satisfaire Roberto De Zerbi. Les dirigeants phocéens veulent notamment un meneur de jeu. Et c’est vers l’Italie qu’ils se tournent.

Depuis le départ d’Adrien Rabiot, l’OM cherche un relais fiable. Un profil capable de s’imposer au milieu. Les recrues tentées, comme Arthur Vermeeren, n’ont pas totalement convaincu. La direction explore plusieurs options. Un Français pourrait faire le job.

Selon Sky Italia, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Lucas Da Cunha. Le club phocéen a pris contact avec Côme. Les pensionnaires du stade Vélodrome veulent connaître la situation de l’ancien Rennais et passer à l’attaque si c’est possible. Le dossier est un peu compliqué. Le jeune crack met tout le monde d’accord en Italie.

Le coach, Cesc Fabregas compte sur lui. Da Cunha s’est imposé dans le dispositif. Il est devenu un maillon central du jeu lombard. Difficile, donc, d’imaginer un feu vert rapide. D’autant que le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2029. Cette saison, le natif de Roanne enchaîne les performances XXL. Dix-huit matches de Serie A, un but et une passe décisive.

