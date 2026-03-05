PSG – AS Monaco : Luis Enrique répond sèchement à Pocognoli

À la suite de son homologue de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a livré son ressenti sur la quatrième confrontation à venir entre les deux clubs, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1.

Le Paris SG affronte l’AS Monaco ce vendredi pour la quatrième fois de la saison et la seconde d’affilée à domicile. En barrage retour le 17 février, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul (2-2) et une qualification des hommes de Luis Enrique. Cette fois, il s’agit de la 25e journée du championnat de France, pour laquelle Sébastien Pocognoli s’attend à un match différent. Face à la presse, le technicien belge a d’ailleurs dévoilé sa stratégie pour battre les Rouge et Bleu.

« Ce n’est pas le même cas de figure qu’un match aller-retour de Ligue des Champions, mais le contexte reste similaire. C’est un match à l’extérieur face au PSG, contre une équipe dont on connaît les qualités. Cela fait déjà trois conférences de presse, où je répète que l’on va affronter l’une des meilleures équipes d’Europe et de France.

Donc il va falloir être très bon. Le contenu devra être dans la continuité des derniers matchs : beaucoup de solidarité, attaquer et défendre ensemble. Et peut-être essayer d’ajuster certaines choses que l’on aurait pu faire un peu mieux lors de nos précédentes confrontations contre eux », a expliqué Pocognoli. De son côté, Luis Enrique ne semble pas particulièrement enthousiaste à l’idée de croiser encore le fer avec le club de la Principauté.

Luis Enrique est « fatigué » de jouer l’AS Monaco

Présent en conférence de presse d’avant-match ce jeudi après-midi, Luis Enrique a fait un aveu. En effet, le coach du PSG a reconnu qu’il était « fatigué » de voir un scénario se répéter. Alors que les Parisiens ont déjà affronté les Monégasques à trois reprises cette saison, le technicien espagnol a clairement affiché sa lassitude.

« Encore Monaco ! Je pense que pour les deux équipes, c’est mieux comme ça. C’est comme lorsque tu vois beaucoup tes amis, c’est bien de laisser un peu d’espace. Ce n’est pas simple. On se connait parfaitement. Mais si je suis fatigué de jouer contre Monaco, tu peux imaginer Monaco contre nous. Nous sommes une équipe très difficile à jouer, c’est facile de critiquer le fait de jouer le PSG, mais nous sommes un cauchemar à jouer pour les adversaires », a indiqué Luis Enrique.

