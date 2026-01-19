Mercato OM : Benatia dégote un nouveau crack argentin

L’OM semble déterminé à renforcer sa défense durant ce mercato. Le directeur sportif Medhi Benatia s’est même lancé aux trousses d’un jeune crack argentin.

Mercato : Medhi Benatia tente d’attirer Lautaro Rivero à l’OM

L’Olympique de Marseille ne se contente pas de chercher un nouvel ailier dans le but d’épauler Mason Greenwood. Le secteur offensif reste certes sa priorité absolue durant ce mercato hivernal. Mais les dirigeants de l’OM travaillent aussi en coulisse pour solidifier leur défense.

Le directeur sportif Medhi Benatia travaille déjà sur ce point. Et l’une des pistes étudiée conduit en Argentine. Le média El Crack Deportivo révèle en effet que l’OM suit de très près Lautaro Rivero. Ce défenseur central de 22 ans évolue à River Plate et est doté d’un profil particulièrement recherché.

Une forte colonie argentine à Marseille

L’arrière gauche d’1m85 est bon dans les duels aériens, dispose d’une belle qualité de relance et sait casser les lignes balle au pied. Ses atouts ont rapidement alerté les scouts de l’OM. Son recrutement permettrait de renforcer la colonie argentine de l’Olympique de Marseille.

Lautaro Rivero retrouverait à l’OM ses compatriotes Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli. Cela faciliterait grandement son adaptation au football européen. Sa valeur marchande est estimée à environ 7 millions d’euros, selon Transfermarkt. Un prix accessible aux finances marseillaises.

