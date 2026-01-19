Mercato OM : Accord signé, une recrue inattendue débarque

L’OM vient de frapper un coup inattendu sur ce mercato hivernal. Les dirigeants phocéens sont parvenus à conclure un accord avec Quinten Timber de Feyernoord.

Décidemment, l’Olympique de Marseille est capable de surprendre ses concurrents directs sur le mercato. Le club phocéen a récemment devancé Lyon et Séville afin de s’attacher les services de Himad Abdelli. L’OM doit à présent s’accorder avec Angers afin de finaliser cette transaction. Tous les regards se tournent donc vers l’issue des négociations entre les deux écuries.

Mais voilà que la direction de l’OM a conclu un dossier d’envergure en toute discrétion. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano le confirme, le club phocéen est en passe de faire venir Quinten Timber. Un accord verbal ayant été scellé la direction olympienne et le milieu de terrain de 24 ans. Cette annonce marque un marquant majeur dans le mercato de l’OM.

Quinten Timber arrive en fin de contrat en juin prochain avec Feyenoord. Et malgré diverses sollicitations, son choix était déjà fait. L’international néerlandais souhaite quitter son pays natal afin de relever un nouveau deal à Marseille. Le projet porté par Pablo Longoria et Medhi Benatia l’a visiblement convaincu.

Des négociations avancées avec Feyenoord

Quinten Timber manifeste une volonté ferme de rejoindre l’Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal. Ce qui facilite les discussions pour son transfert. Sachant que la direction de Feyenoord devra le vendre afin d’éviter qu’il parte gratuitement au terme de la saison en cours.

🚨🇳🇱 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Marseille set to sign Quinten Timber (24) from Feyenoord. Talks at final stages between clubs on fee, reports @FabrizioRomano! pic.twitter.com/tIA4vBQug1 — EuroFoot (@eurofootcom) January 19, 2026

La source ajoute que les négociations entre les Olympiens et le club batave sont très avancées. Un accord économique devrait être trouvé sous peu. Le montant exact de ce transfert n’a pas encore filtré. Mais Pablo Longoria et ses hommes sont bien partis pour réaliser un véritable coup de maître sur ce mercato.

