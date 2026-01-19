Mercato ASSE : Un talent camerounais en approche

Un jeune talent prometteur est proche de rejoindre l’ASSE, dans la perspective de la saison prochaine. Il aurait été séduit par le projet stéphanois, alors qu’il est sur les tablettes du RC Strasbourg.

Mercato : L’ASSE tout proche d’enrôler David Mimbang

L’ASSE vise le renforcement de l’équipe d’Eirik Horneland en priorité, cet hiver. Les deux dernières semaines, avant la fermeture du marché des transferts, s’annoncent décisives pour boucler une ou deux arrivées dans le Forez. En marge des joueurs prêts à renforcer immédiatement l’équipe stéphanoise et à l’aider dans la course vers la montée en Ligue 1, les recruteurs de Kilmer Sports Ventures suivent de près de jeunes joueurs talentueux et à fort potentiel.

Ils sont observés en vue d’intégrer le projet du groupe canadien, à moyen et long terme. D’après les indiscrétions de TransferRadar, l’AS Saint-Etienne a déjà convaincu David Mimbang, une pépite du club « Brasseries du Cameroun ». Sur les tablettes de plusieurs clubs, dont le RC Strasbourg en France, le milieu de terrain de 17 ans a choisi le projet stéphanois, selon les informations de la source, confirmées par Peuple-Vert.

« Malgré cette concurrence, l’ASSE semble avoir pris une longueur d’avance sur ce dossier. Le projet proposé au joueur et à son entourage aurait fait la différence […] », souligne le média spécialisé.

Mimbang comme Lassana Traoré et Strahinja Stojkovic

L’intérêt pour David Mimbang, talent à fort potentiel, s’inscrit dans la droite ligne du choix stratégique de KSV, qui prépare l’avenir en investissant sur des pépites.

Le Camerounais de 17 ans va très probablement signer son contrat avec le club stéphanois en août 2026, quand il aura ses 18 ans. Pour l’heure, il devrait poursuivre sa progression au sein de l’équipe Réserve des Verts, tout en s’entraînant régulièrement avec l’équipe d’Eirik Horneland, afin de se familiariser avec le football professionnel.

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne a procédé ainsi avec Lassana Traoré (18 ans) et Strahinja Stojkovic (18 ans), l’année dernière. L’arrière latéral gauche sénégalais et l’arrière latéral droit serbe ont été recrutés respectivement au Diambars FC du Sénégal et à l’Etoile Rouge de Belgrade (Serbie).

