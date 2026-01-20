Mercato OM : Accord proche, un crack d’Arsenal arrive !

La direction de l’OM multiplie les pistes en cette ligne droite du mercato. Elle est même proche de recruter le jeune milieu offensif d’Arsenal, Ethan Nwaneri.

Mercato : L’OM en négociations avancées pour Ethan Nwaneri

L’Olympique de Marseille ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En plus des accords avec Himad Abdelli et Quinten Timber, la direction phocéenne explore une autre piste prestigieuse au milieu. Le média britannique The Athletic le confirme, l’OM s’intéresse de près à Ethan Nwaneri.

Le prodige anglais de 18 ans traverse une période délicate à Arsenal. Malgré des débuts précoces et prometteurs, son temps de jeu a chuté drastiquement. Ethan Nwaneri n’ayant disputé que 6 rencontres de Premier League pour aucune titularisation cette saison. Le constat est clair, il ne rentre plus dans les plans de Mikel Arteta.

A tel point que la direction d’Arsenal envisage de le prêter durant cette seconde moitié d’exercice. L’OM a ainsi entamé des discussions concrètes avec les Gunners en vue de s’offrir Ethan Nwaneri en prêt. Cette formule permettrait aux Olympiens de recruter un renfort de luxe à moindre coût.

Une forte concurrence se met en place

L’OM et Arsenal semblent bien partis pour trouver un terrain d’entendre. Toutefois, une rude concurrence se met en place. Plusieurs formations de Premier League et d’autres écuries européennes tentent aussi de recruter Ethan Nwaneri.

🚨💣 L'OM tente de trouver un accord avec Arsenal pour le prêt sec d'Ethan Nwaneri 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (18 ans) jusqu'à la fin de la saison !



Roberto De Zerbi a eu des discussions positives avec Mikel Arteta et le milieu offensif.



Sa décision est attendue prochainement. (@David_Ornstein)… pic.twitter.com/TFgB1rhyHu — MercatOM (@Mercat_OM) January 20, 2026

L’atout majeur de Marseille dans ce dossier réside dans la philosophie de jeu de Roberto De Zerbi. Son style offensif séduiraient particulièrement les dirigeants londoniens, qui y voient un environnement idéal pour l’épanouissement de leur crack. Les discussions se poursuivent afin de trouver un accord.

