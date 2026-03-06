Mercato Stade Rennais : Un gros transfert bouclé à Rennes  

La direction du Stade Rennais aurait déjà tranché pour l’avenir d’un cadre. Arnaud Nordin va rester en Bretagne.

Après des débuts réussis sur le banc du Stade Rennais, où il a succédé à Habib Beye (parti à l’OM), Franck Haise semble avoir parfaitement retrouvé ses marques en Bretagne. Ravi de collaborer à nouveau avec des visages familiers du RC Lens, comme Brice Samba et Przemyslaw Frankowski, l’ancien technicien artésien tourne définitivement la page d’une fin d’aventure compliquée à l’OGC Nice.

Au-delà des résultats sportifs immédiats, Franck Haise s’implique déjà activement dans le futur effectif aux côtés de Loïc Désiré. Alors que le départ de Jérémy Jacquet est acté pour la fin de saison, une excellente nouvelle vient de tomber concernant le secteur offensif des Rouge et Noir.

Si l’incertitude planait sur les détails du transfert d’Arnaud Nordin en provenance de Mayence, les dernières précisions de Transfermarkt changent la donne. Contrairement aux premières rumeurs évoquant un prêt sec, le contrat de l’ancien ailier montpelliérain inclurait bien une option d’achat obligatoire sous conditions.

Les pensionnaires du Roazhon Park auraient donc décidé de le conserver. Auteur de prestations remarquées, Nordin s’est imposé comme un élément clé, offrant notamment la victoire aux Rennais face au Toulouse FC le week-end dernier.

Estimé à environ 4 millions d’euros, le joueur de 26 ans représente une opportunité en or pour le club breton. Sous la houlette de Franck Haise, Arnaud Nordin semble avoir trouvé l’environnement idéal pour montrer tout son potentiel.

