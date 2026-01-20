Mercato Stade Rennais : La décision tombe pour Giovani Lo Celso !

Annoncé sur la short-list du Stade Rennais pour ce mercato hivernal, Giovani Lo Celso ne posera pas ses valises au Roazhon Park. L’Argentin a tranché pour son avenir.

Mercato Stade Rennais : Giovani Lo Celso recale le SRFC !

La direction du Stade Rennais met les petits plats dans les grands pour renforcer l’équipe de Habib Beye avant la fermeture de ce mercato hivernal. En quête d’un profil créatif pour renforcer son entrejeu, le Stade Rennais avance rapidement sur le dossier Sebastian Szymanski. Le milieu offensif international polonais est tout proche de s’engager avec le club breton et devrait répondre aux attentes d’Habib Beye.

En parallèle, Rennes a exploré une piste. Selon les indiscrétions, les pensionnaires du Roazhon Park ont craqué pour Giovani Lo Celso. Ils ont même entamé des pourparlers avec l’entourage de l’Argentin. Ce dernier évolue au Real Betis en Espagne. Il présente l’avantage de connaître parfaitement la Ligue 1, pour avoir évolué sous les couleurs du PSG.

Les dirigeants du Real Betis seraient ouverts au transfert de Giovani Lo Celso en cas d’offre XXL. Mais l’entourage de l’Argentin a dit Non aux Rennais. Cette opération ne peut donc se concrétiser. Le milieu offensif se sent heureux en Espagne. Sauf retournement de situation, le Stade Rennais devrait donc concentrer ses efforts sur Sebastian Szymanski, désormais favori pour devenir le renfort créatif attendu en Bretagne.

