Mercato Stade Rennais : Une offre de 40 M€ sur la table de Loïc désiré !

Le Stade Rennais a redressé la barre après quelques semaines de galère. Porté par six victoires lors des sept dernières journées de Ligue 1, le club s’est hissé à la 6e place du classement. L’Europe, longtemps hors de portée, est redevenue l’objectif principal. Une dynamique presque inespérée au regard des turbulences de l’automne, marquées notamment par les tensions autour d’Habib Beye finalement maintenu à son poste.

Si le chantier du recrutement n’est pas prioritaire après les profondes retouches opérées ces derniers mois, le mercato rennais s’anime désormais du côté des départs. Et pas forcément ceux envisagés. Plusieurs cadres ou jeunes à fort potentiel attirent les convoitises.

Kader Meïté attire les attentions. L’offre saoudienne, arrivée récemment, force la réflexion. Les Saoudiens sont prêts à lâcher 40 millions d’euros pour déloger le super crack rennais. Apprécié en interne mais encore en phase de progression, le jeune attaquant a disputé 17 rencontres cette saison pour trois buts inscrits, depuis son intégration en équipe première. Sous contrat jusqu’en 2028, il hésite entre la poursuite de sa progression en Europe et l’attrait financier du projet d’Al-Hilal. La décision finale pourrait tomber dans les prochaines semaines.

