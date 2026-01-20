Mercato OM : Un conflit éclate avec Himad Abdelli à Angers

Himad Abdelli ne cache plus son désir de rejoindre l’OM lors de ce mercato. Son attitude a même déclenché un conflit avec la direction du SCO d’Angers.

Mercato : Himad Abdelli veut rejoint l’OM, Angers le sanctionne

Le dossier Himad Abdelli prend une tournure conflictuelle. L’international algérien refuse jusqu’ici de renouveler son bail expirant en juin prochain avec Angers. Car il a déjà une destination précise en tête. Le milieu offensif a clairement signifié à sa direction sa volonté de rejoindre l’Olympique de Marseille dès cet hiver.

Lire aussi : INFO Mercato : L’OM proche de lâcher Himad Abdelli ?

Un accord de principe a même été conclu avec l’OM. Himad Abdelli a donné son feu vert pour un bail de quatre ans et demi à Marseille. Il ne veut plus attendre la fin de son contrat pour quitter Angers. Cette détermination a provoqué une rupture brutale avec l’état-major du SCO. Le joueur de 26 ans était déjà écarté du groupe angevin lors de la défaite contre l’OM (5-2).

Il est envoyé en équipe réserve

Himad Abdelli subit à présent une sanction disciplinaire plus lourde. Le journal Ouest-France le confirme, le natif de Montivilliers a officiellement rétrogradé en équipe réserve. La direction du SCO d’Angers est impitoyable sur le sujet. L’international algérien évoluera à présent sous les ordres d’Anthar Yahia avant son probable départ.

🚨 | HIMAD ABDELLI EST RENVOYÉ EN EQUIPE RÉSERVE À ANGERS 😨



Son entraîneur a décidé de l'écarter du groupe pour le moment 🇩🇿#SCO pic.twitter.com/CumAxRYgvm — La Tanière DZ 🇩🇿 (@LaTaniereDZ) January 20, 2026

Cette mise à l’écart forcée confirme le divorce entre les deux parties. Cela pourrait par ailleurs faciliter les négociations financières avec l’Olympique de Marseille. Puisqu’Angers semble avoir perdu tout espoir de conserver son capitaine sereinement. Le dénouement de ce bras de fer est très attendu.

Lire la suite sur Himad Abdelli :

Mercato : Le signe fort d’Abdelli à l’OM qui affole Marseille

À voir

Mercato PSG : Kang-In Lee d’accord pour l’Atlético Madrid !

Mercato OM : Himad Abdelli sanctionné à Angers SCO ?

Mercato OM : Himad Abdelli bloqué, Angers sort les crocs !