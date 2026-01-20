Mercato OL : Kang officialise une nouvelle signature à Lyon

L’OL a officialisé une nouvelle signature en attaque, ce mardi. Il s’agit précisément d’une prolongation de contrat.

OL Lyonnes Mercato : Liana Joseph prolonge son contrat jusqu’en 2029

Alors qu’Endrick (19 ans) et Noah Nartey (18 ans) ont renforcé l’équipe masculine de l’OL, le club rhodanien renforce également l’équipe féminine, mais en interne. Ce mardi 20 janvier 2026, l’OL Lyonnes annoncé la prolongation du contrat de Liana Joseph (19 ans). Initialement lié au club jusqu’au 30 juin 2027, elle a signé un nouveau contrat de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2029.

La jeune attaquante internationale U20 française est récompensée de son début de saison remarquable, avant sa blessure.

« Cette nouvelle prolongation entre OL Lyonnes et Liana Joseph témoigne de la confiance mutuelle entre le club et la joueuse. Malheureusement éloignée des terrains pour cause de blessure, la jeune attaquante avait réalisé un début de saison très réussi sous les ordres de Jonatan Giráldez. Le club poursuit l’accompagnement de Liana dans sa rééducation, convaincu qu’elle retrouvera les terrains et son meilleur niveau dans les mois à venir », a souligné le club de Michele Kang, dans son communiqué officiel.

OL Lyonnes : Troisième prolongation depuis l’ouverture du mercato

Pour rappel, Liana Joseph a été formée à l’Académie de Lyon. Elle est de la génération 2006 et a signé son premier contrat professionnel à l’âge de 16 ans. Elle a ensuite fait ses débuts en équipe professionnelle en Arkema Première Ligue, en septembre 2023. Elle a remporté son premier titre de championne de France à l’issue de la saison 2023-2024.

Avant Liana Joseph, l’OL Lyonnes avait aussi prolongé le contrat d’Inès Benyahia (milieu de terrain), jusqu’en juin 2028 et celui d’Alice Sombath (défenseure), jusqu’en juin 2027.

