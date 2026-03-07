Mercato FC Nantes : Annonce imminente pour Ahmed Kantari !

La rencontre de la 25e journée de Ligue 1 contre Angers SCO pourrait sceller le sort d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes. Explications.

Mercato Nantes : Ahmed Kantari viré en cas de défaite contre Angers ?

En poste depuis décembre 2025, Ahmed Kantari pourrait ne pas aller jusqu’au terme de son contrat avec le FC Nantes, soit jusqu’au 30 juin 2026. En interne, le dossier divise autant qu’il inquiète. Franck et Waldemar Kita s’opposent en coulisses sur la ligne à tenir : le fils militerait encore pour la stabilité, le père souhaite vivement du changement pour sauver le club d’une relégation.

Lisez aussi : FC Nantes : Ahmed Kantari opère des choix forts pour Angers

À voir

FC Nantes : Ahmed Kantari opère des choix forts pour Angers

La victoire arrachée contre Le Havre AC fin février, n’a offert qu’un répit, pas une absolution : ces trois points ont simplement repoussé l’échéance. Au stade Raymond-Kopa d’Angers cet après-midi, c’est bien plus qu’un match pour le maintien qui se joue.

En effet, selon les informations d’Emmanuel Merceron, si le FC Nantes ne glane pas les trois points de la victoire, un communiqué annonçant le licenciement d’Ahmed Kantari pourrait être produit sur les bords de l’Erdre.

« Il se pourrait que cette fois, en cas de défaite ce soir du FC Nantes, ce soit la bonne pour Ahmed Kantari. Ça s’est pas mal activé cette semaine, + trêve de 2 semaines derrière. Tout est réuni en cas de résultat négatif », confirme l’Insider.

À voir

Mercato : Le Borussia Dortmund écoeure le PSG en Bundesliga

Lisez aussi : PSG-FC Nantes : La réaction piquante de Kantari après le report

Alors qu’il ne reste plus que 10 matchs à jouer cette saison en Ligue 1, les Canaris pourraient voir débarquer un nouveau coach dans les jours à venir. Pour rappel, le FC Nantes 17e et relégable, avec seulement 17 points. Le bilan de Kantari, notamment deux victoires pour sept défaites, alimente la colère chez les supporters qui ne comprennent pas le choix de la direction de le conserver. La donne pourrait donc changer dès ce samedi soir. Affaire à suivre…

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : La décision finale tombe pour Ahmed Kantari

FC Nantes vs Angers : Mauvaise nouvelle pour Kantari

À voir

Avant ASSE-Red Star, Troyes prend ses distances avec Sainté

FC Nantes : Après Lille, le sort de Matthis Abline tranché !