L’OM s’offre l’un des meilleurs entraineurs au monde !

Roberto De Zerbi continue de briller sur le banc de l’OM. Salué par Arne Slot, avant le choc face à Liverpool, l’entraîneur italien impose un style de jeu séduisant qui attire les louanges bien au-delà des frontières françaises.

OM : De Zerbi admiré par les plus grands

À la veille du choc de Ligue des champions entre l’OM et Liverpool, Arne Slot n’a pas tari d’éloges sur son homologue phocéen. « Je le vois comme l’un des meilleurs entraîneurs au monde », s’est enthousiasmé le technicien néerlandais en conférence de presse. Pour Slot, le mérite de De Zerbi ne se mesure pas uniquement aux trophées.

« On ne doit pas toujours être jugé sur le nombre de trophées que l’on gagne, mais aussi sur la façon dont on fait jouer les équipes », a-t-il ajouté. Cette reconnaissance internationale met en lumière la capacité de l’Italien à imposer un football attractif et offensif, capable de séduire les observateurs les plus exigeants. Ses méthodes sont désormais suivies avec attention, même au-delà de l’Hexagone.

Un entraîneur déjà dans la short-list des grands clubs

Depuis son arrivée à Marseille en 2024, Roberto De Zerbi a consolidé l’OM comme un club majeur en Europe. Arne Slot souligne son statut : « Je pense qu’il entraîne déjà une grande équipe parce que Marseille est un grand club en ce moment et aussi historiquement. Après, je ne suis pas celui qui recrute les entraîneurs. Mais s’il fallait choisir, il serait très haut dans ma liste. »

Entre spéculations médiatiques et rumeurs de transferts vers Manchester United ou la Juventus, De Zerbi reste fidèle au projet marseillais. Son approche du jeu, basée sur la possession, la créativité et le développement des jeunes talents, le distingue nettement dans le paysage européen.

Un style de jeu qui séduit même en Angleterre

Le style de jeu orchestré par De Zerbi ne laisse pas indifférent. Arne Slot raconte : « J’ai toujours aimé regarder ses équipes jouer. Malheureusement il travaille en France et je regarde plus le championnat d’Angleterre. Quand il était à Brighton, je voyais plus son travail. » L’Italien se distingue ainsi par sa capacité à faire progresser ses joueurs.

« C’est ce qu’on voit avec lui, les joueurs progressent bien et parfois ils arrêtent de se développer aussi bien qu’avec lui quand il n’est plus là », a souligné l’entraîneur des Reds. Ce mélange d’efficacité, d’élégance et de pédagogie positionne Roberto De Zerbi comme une figure incontournable du football moderne et confère à l’OM une crédibilité internationale croissante.

