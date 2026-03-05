Mercato FC Nantes :  Kita boucle un gros transfert

Ça se bouscule pour l’avenir de la recrue hivernale, Mohamed Kaba au FC Nantes. Les Kita auraient scellé son sort.

Mercato FC Nantes : C’est scellé pour Mohamed Kaba

Les dirigeants du FC Nantes se penchent déjà sur un gros dossier du mercato estival. Mohamed Kaba pourrait rester définitivement sur les bords de l’Erdre. Tout dépend désormais de l’issue de la saison en Ligue 1. Arrivé cet hiver pour prêter main-forte aux Canaris dans la course au maintien, ce milieu de terrain nantais a mis tout le monde d’accord.

Le FC Nantes joue sa survie, et avec elle, l’avenir de son effectif. Malgré un bon mercato hivernal, les mauvais résultats laissent les hommes d’Ahmed Kantari dans une position alarmante. Actuellement 17es au classement, les Nantais accusent un point de retard sur l’AJ Auxerre, premier barragiste.

Au milieu de ce marasme sportif, on note une satisfaction : Mohamed Kaba. Prêté par le club italien de Lecce, le natif d’Orléans a transformé l’entrejeu nantais. Titulaire indiscutable lors des quatre dernières rencontres (contre Lyon, Monaco, Le Havre et Lille), il affiche une régularité exemplaire.

Selon les informations de Jeune Footeux, ses performances solides font de lui l’un des joueurs les mieux notés du vestiaire, même lors des revers collectifs. La direction nantaise a déjà tranché. Elle veut conserver le milieu de terrain. Le montant de l’option d’achat, fixé à 4 millions d’euros, reste abordable pour les finances du club. Toutefois, Waldemar Kita a posé une condition sine qua non : le maintien dans l’élite.

Une relégation en Ligue 2 rendrait non seulement impossible l’achat définitif du milieu franco-guinéen, mais provoquerait également une fuite des talents. À l’instar de Kaba, d’autres cadres comme Matthis Abline, Louis Leroux ou Johann Lepenant verraient leur avenir s’écrire loin de la Beaujoire en cas de descente.

