Coup de théâtre à l’OM : La venue d’Ethan Nwaneri modifiée

Le jeune milieu offensif d’Arsenal, Ethan Nwaneri, est sur le point de débarquer à l’OM. Mais les derniers détails de son prêt ont été modifiés.

Mercato OM : C’est finalement un prêt à 1,5 M€ pour Ethan Nwaneri

L’affaire est désormais réglée entre les différentes parties ! Ethan Nwaneri quitte Arsenal pour rejoindre l’Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal. Les sollicitations de clubs anglais et italiens n’ont pas été concluantes. Le jeune milieu offensif de 18 ans avait déjà fait son choix.

Ethan Nwaneri a choisi de poursuivre sa progression à l’OM. Le style de jeu de Roberto De Zerbi a pesé dans sa prise de décision. Celui qui n’a disputé que six rencontres de Premier League cette saison tentera de se relancer sous les couleurs phocéennes. Les spéculations récentes évoquaient une offre de prêt de 3 millions d’euros pour le jeune Gunner.

À voir

Mercato FC Nantes : Kita accélère pour un international ivoirien !

Lire aussi : Mercato OM : Accord à 3 M€ proche d’être signé, les détails

Mais un rebondissement de dernière minute vient de se produire. Le journaliste Fabrice Hawkins assure que le coût du prêt d’Ethan Nwaneri a été réduit à 1,5 millions d’euros. Une belle réduction obtenue par les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Une clause spéciale incluse dans son contrat

🔹Les détails du prêt d’Ethan Nwaneri :

Prêt payant de 1,5M€ ;

Les bonus en plus sont des « pénalités » s’il ne joue pas un certain nombre de matchs. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/45a9dVrjyr — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 20, 2026

Le confrère précise toutefois que le contrat d’Ethan Nwaneri comporte des pénalités financières liées à son temps de jeu. En d’autres termes, l’Olympique de Marseille devra verser des frais supplémentaires à Arsenal si le jeune joueur ne dispute pas un certain nombre de matchs sous ses nouvelles couleurs.

Cette clause spéciale garantit aux Gunners que leur joueur prêté bénéficiera de plus de temps de jeu à l’OM. Il est même attendu en Provence ce mercredi afin de passer sa visite médicale. Une fois cette étape franchie, le natif de Londres signera son nouveau contrat.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Tout est signé, une recrue débarque mercredi

À voir

Sporting – PSG : Enrique dribble tout le monde, les compos

Mercato OM : Ça chauffe, une autre signature imminente

Mercato OM : Après Quinten Timber, un autre milieu arrive