Vente OM : La vérité derrière la décision de McCourt révélée

Après avoir longtemps désavoué Thibaud Vézirian sur le sujet, Frank McCourt serait désormais ouvert à une vente de l’OM. L’homme d’affaires américain aimerait se concentrer sur un tout autre projet.

Vente OM : Frank McCourt réclame une fortune pour vendre le club

Propriétaire de l’OM depuis maintenant 10 ans, Frank McCourt a déjà tout connu avec le club français. Après avoir acheté le club pour 45 millions d’euros en 2016, et injecté des centaines de millions d’euros dans le recrutement et la restructuration du club, l’homme d’affaires américain serait ouvert à une vente.

Alors qu’il répète depuis plusieurs années que le club n’est pas à vendre, McCourt serait désormais à l’écoute d’offre et espère une offre à 1,2 milliard d’euros pour vendre, selon les informations du journal La Provence. Un prix particulièrement élevé au regard de la situation économique du football français. La valorisation demandée placerait l’OM dans une catégorie très restreinte.

Selon le magazine Forbes, seuls douze clubs dans le monde dépassent aujourd’hui le milliard de dollars de valorisation, tandis que l’Olympique de Marseille est estimé autour de 594 millions d’euros. Dans ce contexte, l’hypothèse d’un rachat total à un tel prix apparaît pour l’instant peu probable, même pour de grands investisseurs internationaux.Mais quel est le projet caché derrière cette envie de vendre du natif de Boston ?

Frank McCourt sacrifie l’OM pour son projet Liberty

Le propriétaire américain souhaite récupérer du cash afin de se concentrer sur un nouveau projet qui n’a rien à voir avec le football. En effet, le média L’Essentiel de l’Eco explique que Frank McCourt souhaite récupérer du cash afin de se consacrer pleinement à Project Liberty, initiative technologique et politique qu’il prépare depuis deux ans.

« Project Liberty est soutenu par un engagement pouvant aller jusqu’à 500 millions de dollars consacrés au développement de cette infrastructure, à la recherche et aux partenariats », explique le média spécialisé, avant d’évoquer une possible vente de l’Olympique de Marseille à court terme.

« Le choix de se séparer de l’OM obéit à la même logique : arbitrer un actif classique contre la liberté de financer une bataille technologique et politique de long terme », note le média, soulignant que McCourt pourrait donc privilégier son projet Project Liberty aux États-Unis à l’OM, profitant d’une vente totale ou partielle de l’Olympique de Marseille pour récupérer plusieurs millions d’euros à réinvestir ailleurs.

