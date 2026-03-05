PSG: Un renfort XXL confirmé pour Enrique contre l’AS Monaco

Ce jeudi matin, le PSG a fait le point sur l’effectif de Luis Enrique avant le match de la 25e journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco, vendredi soir, au Parc des Princes.

PSG : Deux retours importants à l’entraînement avant Monaco

Le Paris Saint-Germain (1er) reçoit l’AS Monaco (7e) ce vendredi à 20h45 en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, le club de la capitale a publié son traditionnel point médical. Et pour défier l’ASM, Luis Enrique ne pourra toujours pas compter sur les milieux de terrain Joao Neves et Fabian Ruiz. En effet, selon le communiqué officiel du PSG, Neves « poursuit ses soins », alors que l’international espagnol de 29 ans « continue son travail individuel adapté cette semaine. »

Tandis que le jeune ailier Quentin Ndjantou reste également en « protocole de soins », le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, récemment touché au mollet, n’est pas cité dans le point médical du Paris SG. Mais ce n’est pas tout. Alors qu’Ousmane Dembélé devrait ainsi signer son retour dans le groupe parisien pour affronter les hommes de Sébastien Pocognoli, un autre joueur était présent ce jeudi à l’entraînement.

En effet, Senny Mayulu s’est entraîné avec ses coéquipiers. Touché au mollet contre le RC Strasbourg le 1er février passé (1-2), le milieu offensif de 19 ans a raté les six derniers matches des Parisiens. L’international espoir français pourrait voir le bout du tunnel très rapidement. Ce pourrait aussi être le cas pour Ousmane Dembélé.

Sorti sur blessure lors du barrage aller de la Ligue des Champions le 17 février dernier contre l’AS Monaco, l’ancien attaquant du Barça était aussi présent sur les pelouses du Campus de Poissy ce jeudi matin. À moins d’une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Chelsea, Dembélé pourrait faire son retour contre les Monégasques afin d’être prêt pour affronter les Blues mercredi soir.

Avec le probable retour de Dembélé et Mayulu, le PSG récupère donc deux options supplémentaires avant un choc important face à Monaco. Un coup de boost bienvenu à l’approche d’une période décisive. Luis Enrique devrait donner plus de détails sur la situation de son groupe lors de sa conférence de presse cet après-midi.

