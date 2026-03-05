Mercato OM : Habib Beye n’était pas la priorité, l’info choc

Le mal est profond à l’OM. Et l’arrivée de Habib Beye n’a pas vraiment changé la donne. De révélations intégrantes émergent même sur sa nomination à Marseille.

Mercato : Habib Beye débute très mal son histoire à l’OM

L’Olympique de Marseille connaît une nouvelle désillusion. Roberto De Zerbi limogé, les Marseillais n’avaient qu’un seul objectif. Ils comptaient remporter la Coupe de France. La voie semblait même dégagée pour l’OM en raison de l’élimination précoce du PSG.

Sauf que les Olympiens ont été surpris par Toulouse ce mercredi soir en quart de finale de Coupe de France. Ils ont été éliminés aux tirs au but (2-2 ; 4-3). Et dans de telles conditions, le nouvel entraîneur n’est pas épargné. Habib Beye n’a pas toujours trouvé la solution pour relancer l’OM. Et ce malgré le stage de préparation à Marbella.

Le scepticisme se renforce donc sur la capacité de Habib Beye à mener l’OM vers la réussite. Surtout que l’ancien coach du SRFC enregistre une terrible statistique. Il est devenu le premier entraîneur de l’histoire à être éliminé deux fois de la Coupe de France au cours d’une même année civile.

Au cœur d’une lutte de pouvoir entre Pablo Longoria et Medhi Benatia

C’est dans contexte inquiétant que le journaliste Alexis Bernard balance une bombe. Derrière la venue de Habib Beye sur le banc de l’OM se cache une lutte de pourvoir. L’ancien président Pablo Longoria s’opposait à sa nomination. Celui-ci privilégiait un retour d’Igor Tudor pour stabiliser le club.

Tandis que Medhi Benatia avait déjà activé ses réseaux pour placer Habib Beye. Ce désaccord stratégique a plongé l’état-major dans une impasse. Au point où Frank McCourt a dû trancher. Le propriétaire de l’OM a à la surprise générale choisi de soutenir Medhi Benatia, en nommant Habie Beye.

Ce désaveu a sans doute été un choc pour Longoria. Cela aurait précipité en grande partie son départ.

