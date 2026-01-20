OM-Liverpool : De Zerbi avec un grand retour en défense !

C’est ce mercredi soir que l’OM accueille Liverpool en Ligue des champions. Roberto De Zerbi pourra compter sur un précieux renfort pour ce choc européen.

OM : De Zerbi récupère Benjamin Pavard contre Liverpool

L’ambiance promet d’être électrique ce mercredi soir au Vélodrome. L’Olympique de Marseille s’attaque à un cador de la Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi tenteront de battre Liverpool afin de valider leur place pour le tour suivant de la compétition.

Les Olympiens aborde cette rencontre européenne avec un moral gonflé à bloc. Puisqu’ils ont étrillé Angers ce samedi, en s’imposant (5-2) en Championnat. Et la préparation de ce choc OM-Liverpool est marquée par un précieux retour en défense. Benjamin Pavard avait été ménagé face à Angers. Il est désormais de retour le groupe phocéen.

La Provence explique que l’international tricolore a participé normalement à l’entraîneur de l’OM ce mardi. Benjamin Pavard devrait tenir son poste face aux Reds. Son retour apporte une expérience précieuse face à la vitesse des attaquants anglais. Même si De Zerbi enregistre quelques absents.

Ulisses Garcia et Nayef Aguerd manquent à l’appel

L’entraîneur de l’OM devra composer sans Nayef Aguerd, qui a récemment perdu la finale de la CAN 2025 avec le Maroc. Le défenseur suisse Ulisses Garcia manque lui aussi à l’appel. Les raisons de son absence n’ont pas encore fuité. Même s’il serait en instance de départ.

De l’autre côté, Liverpool se présentera avec des forces contrastées. L’absence d’Ibrahima Konaté en défense est actée. Il ne figure pas dans les groupe des Reds. Mohamed Salah est par contre bel et bien présent. Il sera un danger à surveiller de très près.

