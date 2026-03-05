L’ASSE se rapproche de la Ligue 1 à grand pas !

L’ASSE est lancée dans la course pour la montée en Ligue 1. Elle enchaîne les victoires et multiplie ainsi ses chances de retrouver directement l’élite.

L’ASSE possède 66 % de chance de retrouver la Ligue 1 directement

Deuxième au classement de la Ligue 2, l’ASSE augmente ses chances de retrouver la Ligue 1, au fil des journées. Depuis sa victoire contre Pau FC (0-3), elle possède désormais plus d’une chance sur deux de finir parmi les deux premiers de la Ligue 2. Cette probabilité est, en effet, confirmée par Fabien Torre.

Selon les dernières mises à jour du spécialiste de données statistiques, l’équipe stéphanoise possède désormais 66 % de probabilité de rejoindre la Ligue 1, à l’issue de la saison actuelle. Elle est devancée par l’actuel leader du championnat, l’ESTAC, dont les chances de monter en Ligue 1 sont estimées à 79%.

35 % de probabilité pour que Saint-Etienne remporte la Ligue 2

Pour la première place, l’AS Saint-Etienne reste également en embuscade derrière Troyes. Selon les études du chercheur, elle a 35 % de chance de remporter la Ligue 2, le favori étant l’ES Troyes AC, avec 51 % de probabilité de finir en tête.

À voir

Mercato OM : Habib Beye n’était pas la priorité, l’info choc

Lisez aussi : ASSE : 8 M€, Philippe Montanier va devoir trancher !

Il faut souligner que l’équipe de Philippe Montanier est certes dauphine de celle de Stéphane Dumont, mais elle est dans une bonne dynamique. Les Verts sont sur une série de 4 victoires de suite. Ils sont à deux points du leader et restent en embuscade pour le déloger du haut du podium.

L’issue de la 26e journée de Ligue 2 va certainement changer les données de Fabien Torre. À cette occasion, l’ESTAC recevra Clermont Foot (13h), suivi de ASSE – Red Star (19h), samedi prochain.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Annonce officielle ! Montanier et les Verts fixés

À voir

PSG: Un renfort XXL confirmé pour Enrique contre l’AS Monaco

ASSE : Un nouveau leader secoue le vestiaire à Saint-Etienne

ASSE : Sprint final, comment Montanier prépare les Verts