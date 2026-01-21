ASSE : La promesse forte de Tardieu avant Reims

Dans la douleur mais avec du caractère, l’ASSE a retrouvé le goût de la victoire face à Clermont (1-0). Un succès précieux qui relance les Verts et nourrit une promesse claire de Florian Tardieu avant le déplacement à Reims.

ASSE : Une victoire nécessaire face à Clermont, sans fard mais essentielle

Samedi soir à Geoffroy-Guichard, l’ASSE a gagné sans vraiment séduire. La première période a longtemps ressemblé à un exercice de survie. Timides, imprécis, les Stéphanois ont subi les vagues clermontoises, Fakili et Salmier manquant tour à tour de concrétiser la domination auvergnate. Les sifflets à la pause ont rappelé que le Chaudron sait aussi se montrer exigeant.

Mais le football a parfois le sens du contraste. Plus intenses au retour des vestiaires, les Verts ont trouvé l’ouverture à la 55e minute par Augustine Boakye, parfaitement servi par Lucas Stassin. Derrière, il a fallu résister. Et compter sur un Gautier Larsonneur impérial pour préserver un avantage aussi précieux que fragile.

Tardieu lucide et cash : « On n’était pas très beaux »

À l’issue de la rencontre, Florian Tardieu n’a pas cherché à enjoliver la copie. « On n’était pas très beaux ce soir mais on retient les 3 points », a-t-il reconnu, lucide. Le milieu stéphanois a insisté sur l’essentiel : « Ça faisait quelques matchs qu’on n’avait pas gagné. On avait besoin de retrouver cette confiance parce que devant, ça gagne ».

Ce succès, aussi imparfait soit-il, agit comme un bol d’air. « Ce n’est pas tout bon aujourd’hui mais on est solides, on fait un clean sheet », a souligné Tardieu, rappelant l’importance d’une base défensive retrouvée.

Une promesse avant Reims : faire mieux dans le jeu

Au-delà des trois points, le message est clair avant Reims. « On fera mieux dans le jeu lors des prochains matchs », a promis Tardieu. Une déclaration forte, presque un engagement public, à l’heure où l’ASSE doit enchaîner pour ne pas décrocher. Saint-Étienne avance encore à pas mesurés, parfois hésitants. Mais dans une saison où l’efficacité compte autant que le style, les Verts ont retrouvé l’essentiel : gagner. Et promettent désormais d’y ajouter la manière.

