Mercato ASSE : L’avenir de Stassin et Davitashvili tranché

Retenus à l’ASSE contre leur gré, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili auraient pris une décision radicale. Ils souhaitent évoquer la question de leur avenir dès le printemps.

ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili toujours très sollicités

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont tenté de quitter l’ASSE, à la suite de la relégation du club en Ligue 2. Ils avaient de nombreux courtisans et la Direction stéphanoise a reçu des offres pour les deux attaquants.

Cependant, elle a refusé toutes les propositions, afin de les garder dans l’équipe d’Eirik Horneland. L’objectif de Kilmer Sports Ventures étant de remonter immédiatement en Ligue 1, avec l’apport de l’avant-centre et de l’ailier.

Cet hiver encore, l’International Espoirs belge et l’international géorgien sont très sollicités. Le premier suscite l’intérêt du Paris FC et du Stade Rennais, tandis que le deuxième est sur les tablettes du LOSC et de l’AS Monaco en Ligue 1, ainsi que du Benfica au Portugal.

Les deux attaquants veulent finir la saison à Saint-Etienne

Annoncés sur le départ par la rumeur du mercato hivernal, ils auraient mis fin aux spéculations sur leur avenir à l’AS Saint-Etienne. D’après les informations exclusives de Le10Sport, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont décidé de rester dans le Forez et de terminer la saison en Ligue 2.

La source précise que le Belge et son clan « ont fait savoir à l’ASSE qu’ils ne souhaitaient pas partir en cours de saison ». Idem pour le Géorgien, qui « n’est pas intéressé par un départ cet hiver ». Actuel meilleur buteur de l’équipe stéphanoise, avec 8 buts et 1 passe décisive, il espère réussir une saison pleine.

Un printemps décisif pour Stassin et Davitashvili

Toutefois, ils souhaitent clarifier leur situation avec les décideurs du club, avant l’ouverture officielle du mercato d’été. « Le sujet de l’avenir de Lucas Stassin sera évoqué au printemps prochain. Notamment, si l’AS Saint-Etienne reste en Ligue 2 », annonce le site internet.

Le but des deux joueurs très convoités est, en effet, de trouver une porte de sortie si les Verts ne parviennent pas à remonter dans l’élite. Au cas où le club retrouve la Ligue 1, cela changerait tout pour eux. Pour rappel, Stassin et Davitashvili sont sous contrat dans le Forez jusqu’au 30 juin 2028.

