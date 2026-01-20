ASSE : Excellente nouvelle pour Horneland avant Reims

Après Clermont Foot, l’ASSE continue de recevoir de bonnes nouvelles. À quatre jours du déplacement à Reims, il y a des retours à l’entraînement collectif.

ASSE : Après Chico, Duffus et Ferreira retrouvent l’entraînement collectif

Les vœux de l’entraîneur de l’ASSE sont sur le point de se concrétiser, lui qui espère le retour de tous les blessés de son effectif, dans ce mois de janvier. Eirik Horneland a déclaré qu’il n’attend aucun renfort pendant ce mercato d’été, parce qu’il compte récupérer les joueurs qui sont à l’infirmerie. « Notre meilleur mercato à nous serait d’enregistrer le retour des blessés », a-t-il déclaré récemment.

La semaine dernière, Chico Lamba a rejoué après trois mois et demi d’absence. Il était titulaire contre Clermont Foot et les Verts ont réussi un clean sheet. Ce mardi, Evect apprend que le Joshua Duffus et João Ferreira ont participé à l’intégralité de l’entraînement collectif de l’AS Saint-Etienne.

N’Guessan et Cardona avec le groupe, Davitashvili en réathlétisation

Malade et absent contre Clermont Foot, Djylian N’Guessan a réintégré le groupe stéphanois, lors de la séance du jour, d’après le média spécialisé. Gêné par une douleur au genou, Irvin Cardona était présent dans le collectif. Concernant Zuriko Davitashvili, il a effectué un entraînement individuel. Selon la source, il a poursuivi sa réathlétisation sous la supervision du staff médical.

Comme on peut le constater, l’infirmerie de l’ASSE se vide progressivement, au grand bonheur d’Eirik Horneland, qui prépare le déplacement des Verts à Reims.

Absence surprise d’Annan à l’entraînement !

En revanche, Ebenezer Annan était absent au centre sportif Robert Herbin, comme rapporté par le site internet regroupant une communauté de supporters des Verts. C’est une surpsie, car il était présent dans le groupe stéphanois contre les Clermontois, lors de la 19e journée de Ligue 2. Le défenseur latéral gauche était cependant resté sur le banc de touche.

