OL : Ligue Europa, Lyon à un pas des 8es de finales

L’OL peut valider son billet pour une place en huitième de finale de la Ligue Europa, dès ce jeudi, face aux Young Boys de Berne en Suisse.

Young Boys – OL : Lyon joue la qualification directe en 8e de finale

Leader de la phase de groupe de l’Europa League, l’OL est tout proche d’une qualification directe pour les huitièmes de finale. Pour ce faire, l’équipe de Paulo Fonseca doit remporter son match contre les Young Boys de Berne. Les Gones sont en déplacement, jeudi (18h45), en Suisse pour affronter leur adversaire de la 7e et avant dernière journée des qualifications.

En cas de victoire, l’Olympique Lyonnais arait 18 points au compteur et serait ainsi assuré de finir dans le Top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes. Cette qualification serait acquise avant le match contre le PAOK Salonique, au Groupama Stadium, le 29 janvier.

Ligue Europa : Endrick et Noah Nartey en attente

Pour le tour suivant de la Ligue Europa, l’OL pourra compter sur les services d’Endrick (19 ans). Recruté cet hiver au Real Madrid, il n’est pas qualifié pour ces deux derniers matchs de de la phase de Ligue. La deuxième recrue Noah Nartey (20 ans) devrait également être inscrite sur la liste du club rhodanien pour la phase décisive de la C3.

Il faut rappeler que l’équipe de Paulo Fonseca fait une excellente campagne en coupe d’Europe cette saison. Elle a remporté 5 victoires en 6 journées. Elle possède également la meilleure attaque avec 13 buts marqués et la meilleure défense avec seulement 3 buts concédés. Lyon est d’ailleurs leader grâce à sa différence de buts (+10), sinon le FC Midtjylland et Aston Villa comptent aussi chacun 15 points comme les Gones.

