Mercato OM : Pourquoi l’arrivée de Nwaneri fait rire l’Espagne ?

L’OM s’apprête à accueillir Ethan Nwaneri, joyau précoce d’Arsenal, mais l’annonce fait sourire au-delà des Pyrénées. En Espagne, la presse ironise sur un talent jadis comparé à Lamine Yamal, aujourd’hui en quête de temps de jeu.

Mercato OM : Nwaneri, de “Lamine Yamal anglais” à prêt surprise

L’arrivée annoncée d’Ethan Nwaneri à Marseille a provoqué une vague de commentaires moqueurs dans la presse espagnole. Mundo Deportivo plante le décor avec un titre sans concession : « De celui qu’on appelait le Lamine Yamal anglais à être sur le point de partir en prêt ». Une formule qui résume, selon le quotidien catalan, l’écart entre les promesses précoces et la réalité du très haut niveau.

Le parallèle avec le phénomène du Barça est appuyé sans ménagement. Là où Lamine Yamal est décrit comme « totalement consacré à 18 ans comme l’une des stars du football mondial », Nwaneri symboliserait, aux yeux des Espagnols, « les limites des comparaisons précoces ». Un contraste assumé, presque jubilatoire.

Arsenal, un plafond de verre nommé Saka

Mundo Deportivo rappelle pourtant l’exceptionnelle précocité du joueur : « Débutant le plus jeune de l’histoire de la Premier League à 15 ans et 181 jours, gaucher, ailier, les comparaisons étaient inévitables ». Autant d’arguments qui avaient nourri l’emballement médiatique.

Mais à Londres, la concurrence a été implacable. Le quotidien pointe « le grand problème de Nwaneri, c’est qu’il partage son poste avec Bukayo Saka, la star de l’Arsenal ». Conséquence directe : malgré quelques apparitions, « Mikel Arteta n’a quasiment pas compté sur lui cette saison ».

À Marseille, une relance sous pression

Pour l’Espagne, le message est limpide : l’OM ne récupère pas une star, mais un talent à relancer. Une lecture acerbe qui fait sourire Madrid et Barcelone, tout en piquant l’orgueil marseillais. À Marseille justement, ce scepticisme pourrait devenir un moteur. Loin des comparaisons écrasantes, Nwaneri trouvera au Vélodrome un contexte brûlant, propice à l’éclosion. Et si les rires espagnols n’étaient, finalement, que le prélude d’une réponse sur le terrain ?

