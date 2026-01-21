ASSE : Le secret qui pourrait sauver la défense et la saison des Verts

Après des mois de critiques sur ses largesses défensives, l’ASSE semble enfin toucher du doigt la clé pour retrouver stabilité et confiance. Deux clean sheets consécutifs pourraient bien annoncer un tournant crucial pour les Verts.

ASSE : Une défense en chantier mais prometteuse

Ce week-end, les Stéphanois ont renoué avec la victoire face à Clermont (1-0) grâce à un but d’Augustine Boakye et une cage inviolée de Gautier Larsonneur. Cette performance défensive n’était plus arrivée depuis le mois d’août, et elle donne des raisons d’espérer. Après une phase aller marquée par 25 buts encaissés en 17 matchs, la solidité semblait un luxe pour les Verts, souvent mis en difficulté par des absences répétées.

L’AS Saint-Etienne, ambitieuse pour la remontée en Ligue 1, souffrait d’un mal chronique : des remplaçants forcés, des latéraux indisponibles et un Maxime Bernauer opéré du ménisque. Pourtant, la récente série sans encaisser un but montre que la défense peut enfin se structurer. Un signe encourageant pour Horneland et ses joueurs.

Gautier Larsonneur, le pilier inattendu

Le portier breton, longtemps critiqué, semble retrouver son niveau des saisons précédentes. Ses deux clean sheets consécutifs au Mans (0-0) et contre Clermont (1-0) démontrent une nouvelle assurance dans ses interventions et une communication plus efficace avec la défense. Pour les supporters, c’est un souffle d’air frais : un gardien sûr permet de bâtir des ambitions plus larges.

Cette solidité retrouvée pourrait bien devenir le moteur de la seconde partie de saison. Si Larsonneur et ses partenaires maintiennent cette rigueur, l’ASSE pourrait enfin combler les lacunes qui l’ont plombée depuis août, et transformer ses résolutions de début d’année en résultats concrets. L’enjeu est clair : la défense doit devenir le socle de la remontée des Verts.

