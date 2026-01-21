Mercato PSG : Ce transfert à 70M€ qui fait trembler l’Europe

Le PSG a frappé fort à l’été 2024 en s’offrant Joao Neves pour 70 millions d’euros bonus inclus. Deux saisons plus tard, le milieu portugais fait déjà tourner toutes les têtes en Europe.

Mercato PSG : Joao Neves, le coup de génie de Luis Campos

Arrivé de Benfica pour 60 millions d’euros hors bonus, Joao Neves s’est rapidement imposé comme un pilier du PSG. Son aisance technique, sa vision du jeu et sa capacité à dynamiser le milieu parisien ont fait de lui un titulaire indiscutable. La capitale française semble désormais respirer au rythme de ses passes millimétrées et de ses percées éclair.

Ce transfert, pourtant critiqué à l’époque, s’avère aujourd’hui être une véritable aubaine pour le club de la capitale. Le joueur a contribué au sacre européen du Paris SG et sa cote sur Transfermarkt a déjà grimpé à 110 millions d’euros. Les sceptiques doivent désormais se rendre à l’évidence : Luis Campos a misé juste.

Benfica sous le feu des critiques

Du côté de Lisbonne, la vente de Neves reste un sujet sensible. Rui Costa, président de Benfica, est régulièrement pointé du doigt pour avoir laissé filer l’un des talents les plus prometteurs du Portugal. « La grande critique qui est toujours faite au président de Benfica, c’est d’avoir vendu João Neves », confie un proche du club au Parisien.

Les fans et les analystes portugais regrettent ce départ prématuré, estimant que le club aurait pu réclamer un prix encore plus élevé. Mais pour le Paris Saint-Germain, cette transaction ressemble aujourd’hui à un jackpot : un investissement colossal qui se transforme déjà en réussite sportive et financière.

Le PSG paie-t-il le prix juste ?

Luis Campos, directeur sportif parisien, défend son choix avec conviction. « Nous avons payé le juste prix pour João Neves », affirme-t-il, rappelant que la valorisation des joueurs évolue rapidement une fois qu’ils explosent au plus haut niveau. Si les chiffres peuvent surprendre, le constat est simple : le Paris SG tient entre ses mains un joueur d’exception, capable de faire trembler les défenses européennes et de justifier pleinement ses 70 millions d’euros. Un pari gagné pour la capitale.

