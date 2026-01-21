OM-Liverpool : Une décision stricte tombe avant le choc

Pour le match tant attendu entre l’OM et Liverpool ce mercredi, la préfecture des Bouches-du-Rhône impose un encadrement strict aux supporters anglais. La cité phocéenne va vivre un choc de géants… mais sous haute surveillance.

Marseille sous haute surveillance pour OM-Liverpool

Mercredi, plus de 3 000 supporters de Liverpool investiront Marseille pour assister au match au Stade Vélodrome. Si les relations entre fans marseillais et Scousers semblent pacifiques, la liberté des visiteurs est drastiquement limitée. Pas question de flâner ni de montrer les couleurs de Liverpool sur la voie publique : écharpes, drapeaux et maillots restent rangés jusqu’au stade.

Ce dispositif n’est pas une première pour la cité phocéenne, qui avait déjà accueilli Newcastle dans des conditions similaires en novembre dernier. Une règle d’or pour la préfecture : tout fan sans billet valable doit rester chez lui. La liberté des supporters se réduit donc à un minimum… et quelques heures de tourisme avant le jour-J.

Rassemblement à la Joliette : organisation millimétrée

Le point de rendez-vous est fixé à la place de la Joliette à 16h30. Là, les 3 300 Anglais se regrouperont avant d’être escortés par groupes de 500 vers le métro et le Stade Vélodrome. Le trajet, court sur le papier, peut durer jusqu’à deux heures. Une fois arrivés, les supporters seront répartis sur trois niveaux, chaque billet étant nominatif et numérique.

Cette logistique stricte suscite de vives réactions chez les fans. « Mon grand-père traite son bétail de la même manière », ironise un supporter, rapporté par RMC Sport, illustrant le sentiment d’être encadré à la limite du ridicule. Même après le match, le contrôle continue : aucune sortie libre, tout le monde reste sous escorte jusqu’à la fin de la soirée.

Marseille se prépare donc à un choc historique… mais qui se vivra sous haute tension, où le spectacle ne sera pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les rues strictement contrôlées par la police. Les Reds, privés de chants et de manifestations de soutien, devront savourer leur match comme jamais… mais silencieusement.

