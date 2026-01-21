Des mesures fortes annoncées pour Stade de Reims-ASSE !

Avant le choc entre le Stade de Reims et l’ASSE samedi, la préfecture de la Marne serre la vis. Entre sécurité et enjeux sportifs, les Verts devront faire preuve de patience… et de discrétion.

ASSE : Le Stade de Reims tente d’endiguer la marée verte

À quelques jours du match, la préfecture de la Marne a publié un arrêté restrictif pour encadrer la venue des supporters stéphanois. Le parcage visiteur est limité à seulement mille places, et toute manifestation de vert est interdite dans les autres tribunes. Une décision qui illustre la crainte récurrente des Rémois face aux hordes de supporters adverses. Cette politique sécuritaire n’est pas nouvelle.

À chaque rencontre, les clubs comme Reims observent l’invasion ponctuelle des fans de l’ASSE, mais aussi de Marseille ou Paris, prêts à investir Auguste-Delaune. À la différence d’Angers, qui favorise ses abonnés, Reims préfère la rigueur administrative. Mais derrière ces arrêtés, chacun sait que les supporters trouveront toujours le moyen de glisser un maillot vert ou de célébrer un but adverse… au nez et à la barbe des forces de l’ordre.

Un choc décisif pour la montée

Sportivement, ce match prend des airs de tournant. L’AS Saint-Etienne, en quête de points cruciaux, sait que la moindre défaite pourrait la faire reculer dans la course à la montée. Reims, de son côté, a l’occasion de consolider sa position et de mettre la pression sur ses concurrents directs comme le Red Star et Troyes.

La tension ne se limitera pas au terrain. Les supporters stéphanois, habitués à braver les restrictions, promettent une mobilisation massive, discrète mais déterminée. Chaque geste, chaque chant sera observé, pesé, analysé. Pour Saint-Etienne, l’enjeu dépasse le simple score : c’est une bataille symbolique entre la passion et la réglementation, où chaque minute pourrait peser sur le classement final.

